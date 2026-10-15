Seçim tarihi için Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklama: 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ve seçim takvimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçum seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ve seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
SEÇİM TARİHİ BÜYÜK ORANDA NETLEŞTİ
"Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın adaylığı gerçekleşmiştir." diyen Uçum seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Uçum, "Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da altı aylık sürede yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden biri." ifadelerini kullandı.
Mehmet Uçum, "1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirleyebiliriz" dedi.
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