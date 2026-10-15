Reyhanlı'nın hesabı 13 yıl sonra da soruluyor. 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik takip yıllarca sürdü. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç, 2025'te Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı, 2026'da ise Ömer el-Hatip'in yakalanmasıyla devam etti. Dört isim de farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla Türkiye'ye getirildi. Son olaraksa ise Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye'de sınırda yakalandı.

Terörist Mihraç Ural yakalandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı noktada bombalı araçlarla saldırı düzenlendi. Patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, eylemi gerçekleştiren ve organize eden kişiler araştırıldı. Bazı şüpheliler yakalanırken bazı isimlerin Suriye'ye kaçtığı belirlendi. Yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise yıllar boyunca sürdü.

2018: YUSUF NAZİK LAZKİYE'DE YAKALANDI



Saldırının organizatörlerinden Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan Nazik'in, Suriye istihbaratıyla bağlantıyı sağladığı ve saldırının faillerini yönlendirdiği belirtildi.



Nazik, ön sorgusunda Suriye istihbaratından aldığı talimatlarla Türkiye'de eylem arayışına girdiğini, alternatif hedefler için keşif yaptığını ve patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini organize ettiğini anlattı. İki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini sağladığını da itiraf etti. Ayrıca saldırılarda rol aldığı belirtilen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında bilgi verdi.