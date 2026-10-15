15 Ekim 2026 sabah saatlerinde A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Belgin Maviş, güvenli liman kavramının para kazanmaktan ziyade enflasyona ve olası risklere karşı mevcut birikimi kaybetmemek için geçici bir park alanı olduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık bir aydır geride bırakılan sürecin bir fon krizi değil, nakde erişimin zorlaştığı bir likidite krizi olduğuna işaret eden Belgin Maviş, bu ortamda kolayca nakde çevrilebilir varlıklara ihtiyacın arttığını ifade etti. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde parayı kısa süreli vadeli mevduatta değerlendirmenin, yani nemalandırmanın, hem anaparayı koruduğu hem de ek getiri sağladığı kaydedildi.