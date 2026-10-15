Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları
Piyasalarda 15 Ekim 2026 altın fiyatları ve gümüş yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın yükselse de uzmanlar "eski rallileri beklemeyin" uyarısı yapıyor. Merkez bankalarının bile nakde döndüğü bu süreçte, yüzde 40 üzeri mevduat faizi altını nasıl geride bıraktı?
Altın ve gümüş piyasalarında 15 Ekim 2026 günü yukarı yönlü bir seyir izlendi. Saat 16.25 itibarıyla serbest piyasada gram altın yüzde 1,28 değer kazanarak 6.605,32 liraya ulaşırken, Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,23 artışla 6 milyon 580 bin liradan tamamladı.
Fiyatlardaki günlük yükselişe karşın uzmanlar, yüksek faiz ortamı ve merkez bankalarının nakit odaklı adımları nedeniyle altında eski sert yükseliş serilerinin beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Yurt içi serbest piyasada saat 16.25.01 verilerine göre hem gram altın hem de sarrafiye grubu olarak bilinen basılı altın türlerinde alım ağırlıklı bir tablo öne çıktı. Küresel piyasalarda altının 31,1 gramlık uluslararası ağırlık birimi olan ons fiyatındaki yüzde 1,25'lik yükseliş, iç piyasadaki etiketlere de doğrudan yansıdı.
SERBEST PİYASADA ANA ALTIN GÖSTERGELERİ
Takı amaçlı alınan bilezik ve ayar bazlı altınların yanı sıra yüksek tutarlı birikimlerde tercih edilen Kapalıçarşı sarrafiye ürünlerinde de gün boyu pozitif görünüm korundu. Döviz bazlı kilogram ve külçe altın fiyatlarında dolar tarafındaki yükseliş yüzde 1'in üzerine çıkarken, euro bazlı kilogram altında artış daha sınırlı kaldı.
AYAR BAZLI, KAPALIÇARŞI VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARI
Değerli metallerdeki hareketlilik yalnızca altınla sınırlı kalmadı ve gümüş, günlük bazda altından daha yüksek oranlı bir değer kazancı yakaladı. Serbest piyasada gram gümüş yüzde 2'nin üzerinde prim yaparak 90 lira sınırının üzerindeki yerini sağlamlaştırdı.
Kurumsal ve büyük ölçekli altın ticaretinin resmi merkezi olan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) da gün sonunda yükseliş tescillendi. Anadolu Ajansı'nın 15 Ekim 2026 saat 16.30 itibarıyla paylaştığı verilere göre, önceki günü 6 milyon 500 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,23 artışla 6 milyon 580 bin liraya yükseldi.
KMKTP'DE STANDART ALTININ GÜN İÇİ SEYRİ
KMKTP İŞLEM HACMİ VE MİKTARI
Günlük fiyat artışlarına rağmen piyasa uzmanları, altındaki "güvenli liman" algısının her koşulda yüksek kazanç anlamına gelmediğini vurguluyor.
15 Ekim 2026 sabah saatlerinde A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Belgin Maviş, güvenli liman kavramının para kazanmaktan ziyade enflasyona ve olası risklere karşı mevcut birikimi kaybetmemek için geçici bir park alanı olduğunu belirtti.Altında yükseliş beklentisi zayıfladı mı?
ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞİ SINIRLAYAN ETKENLER
- Faiz ve Savaş Belirsizliği: Küresel faizlerin hangi yöne evrileceği, faiz artışlarının sürüp sürmeyeceği ve devam eden savaş ortamına dair belirsizlikler piyasalarda temkinli duruşu güçlendiriyor.
- Merkez Bankaları ve Fonların Nakde Yönelmesi: Altına yön veren büyük fonlar ile Çin, Meksika ve diğer büyük merkez bankaları altın alımında önceki dönemler kadar istekli davranmıyor. Bu kurumlar hızlı nakit, yani likidite sağlamak için ellerindeki rezervleri bozdurduktan sonra yerine yeni alım koymuyor.
- Yüksek Faiz ve Petrol Etkisi: Hem faiz oranlarının hem de petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir ortamda ons altının yükselişini sürdürmesi zorlaşıyor.
- Gram Altında Parayı Koruma Dönemi: İç piyasada gram altın dolar kurunun hareketlerine bağlı olarak farklı tepkiler verse de önceki dönemlerdeki güçlü rallilerin ve şov yükselişlerinin görülmesi beklenmiyor; gram altın bu süreçte yalnızca paranın değerini koruma işlevi görüyor.
Türkiye'de yaklaşık bir aydır geride bırakılan sürecin bir fon krizi değil, nakde erişimin zorlaştığı bir likidite krizi olduğuna işaret eden Belgin Maviş, bu ortamda kolayca nakde çevrilebilir varlıklara ihtiyacın arttığını ifade etti. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde parayı kısa süreli vadeli mevduatta değerlendirmenin, yani nemalandırmanın, hem anaparayı koruduğu hem de ek getiri sağladığı kaydedildi.
NAKİT SIKIŞIKLIĞI YATIRIM TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
- İlk Sırada Mevduat Faizi Var: Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 ve üzerindeki oranlarla şekillenen mevduat faizleri, hızlı nakde dönme avantajıyla yatırımcının birinci tercihi konumunda bulunuyor.
- İkinci Sırayı Altından Döviz Aldı: Daha önce mevduatın ardından ikinci sırada yer alan altın tercihleri, yıl sonunun yaklaşması, doların kademeli değer kazanması ve euronun güçlü seyriyle birlikte yerini kısa süreli döviz yönelişine bıraktı.
- Borsa Yatırımcısında Güven Arayışı: Yaşanan likidite krizinde en ağır darbeyi fon yatırımcıları yerine borsa yatırımcıları aldı. Mevcut durumda birçok yatırımcıda "biraz yükselsin, çıkayım" düşüncesi hakim olurken, piyasaların hızla toparlanması için endeks performansının artması ve kaybolan güvenin yeniden kazanılması gerekiyor.