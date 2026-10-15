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Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları

Piyasalarda 15 Ekim 2026 altın fiyatları ve gümüş yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın yükselse de uzmanlar "eski rallileri beklemeyin" uyarısı yapıyor. Merkez bankalarının bile nakde döndüğü bu süreçte, yüzde 40 üzeri mevduat faizi altını nasıl geride bıraktı?

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Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları

Altın ve gümüş piyasalarında 15 Ekim 2026 günü yukarı yönlü bir seyir izlendi. Saat 16.25 itibarıyla serbest piyasada gram altın yüzde 1,28 değer kazanarak 6.605,32 liraya ulaşırken, Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,23 artışla 6 milyon 580 bin liradan tamamladı.

Uzmanlar, yüksek faiz döneminde altında güçlü rallilerin beklenmediğini belirtiyor. | Haberde yer alan görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.Uzmanlar, yüksek faiz döneminde altında güçlü rallilerin beklenmediğini belirtiyor. | Haberde yer alan görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

Fiyatlardaki günlük yükselişe karşın uzmanlar, yüksek faiz ortamı ve merkez bankalarının nakit odaklı adımları nedeniyle altında eski sert yükseliş serilerinin beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-3

Yurt içi serbest piyasada saat 16.25.01 verilerine göre hem gram altın hem de sarrafiye grubu olarak bilinen basılı altın türlerinde alım ağırlıklı bir tablo öne çıktı. Küresel piyasalarda altının 31,1 gramlık uluslararası ağırlık birimi olan ons fiyatındaki yüzde 1,25'lik yükseliş, iç piyasadaki etiketlere de doğrudan yansıdı.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-4

SERBEST PİYASADA ANA ALTIN GÖSTERGELERİ

GRAM, ONS VE SARRAFİYE ALTINLAR
15 EKİM 2026 • 16.25
ÜRÜN
ALIŞ
SATIŞ
FİYAT / DEĞİŞİM
Gram Altın (Panodaki Anlık Gösterge)
6.604,32 TL
6.605,32 TL
%1,28 artış
Spot Altın (TL/Gram)
6.600,27 TL
6.601,20 TL
6.604,15 TL • %1,28 / 80,67 TL artış
Altın ($/Ons - Anlık Gösterge)
4.158,51 $
4.159,13 $
%1,25 artış
Altın (Ons - Serbest Piyasa Tablosu)
4.157,53 $
4.158,16 $
4.156,25 $ • %1,24 / 52,37 $ artış
Çeyrek Altın (Anlık Gösterge)
10.706,00 TL
10.773,00 TL
%0,83 artış
Çeyrek Altın (Serbest Piyasa Tablosu)
10.698,00 TL
10.767,00 TL
10.773,00 TL • %0,83 / 83,00 TL artış
Yarım Altın
21.396,00 TL
21.528,00 TL
21.537,00 TL • %0,83 / 168,00 TL artış
Tam Altın
42.090,84 TL
42.921,08 TL
42.921,08 TL • %1,17 / 498,35 TL artış
Cumhuriyet Altını
42.681,00 TL
42.931,00 TL
42.931,00 TL • %0,78 / 334,00 TL artış
Ata Altın
43.406,17 TL
44.500,99 TL
44.500,99 TL • %1,17 / 516,69 TL artış
Reşat Altını
42.713,47 TL
42.963,95 TL
42.963,95 TL • %0,86 / 366,95 TL artış
Kulplu Reşat Altını
42.715,69 TL
42.966,20 TL
42.983,20 TL • %0,91 / 369,20 TL artış
Hamit Altın
42.713,47 TL
42.963,95 TL
42.980,95 TL • %0,90 / 366,95 TL artış

Takı amaçlı alınan bilezik ve ayar bazlı altınların yanı sıra yüksek tutarlı birikimlerde tercih edilen Kapalıçarşı sarrafiye ürünlerinde de gün boyu pozitif görünüm korundu. Döviz bazlı kilogram ve külçe altın fiyatlarında dolar tarafındaki yükseliş yüzde 1'in üzerine çıkarken, euro bazlı kilogram altında artış daha sınırlı kaldı.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-5

AYAR BAZLI, KAPALIÇARŞI VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARI

SARRAFİYE VE DÖVİZ BAZLI ÜRÜNLER
GÜNLÜK FİYAT HAREKETİ
ÜRÜN
ALIŞ
SATIŞ
FİYAT / DEĞİŞİM
22 Ayar Bilezik (Gram)
5.977,00 TL
6.029,00 TL
6.029,00 TL • %0,74 / 44,00 TL artış
22 Ayar Altın (TL/Gram)
5.970,62 TL
6.171,34 TL
6.175,07 TL • %0,85 / 48,26 TL artış
18 Ayar Altın (TL/Gram)
4.818,19 TL
4.818,88 TL
4.821,88 TL • %1,30 / 58,89 TL artış
14 Ayar Altın (TL/Gram)
3.585,46 TL
4.781,25 TL
4.781,25 TL • %0,70 / 33,38 TL artış
Has Altın
6.567,27 TL
6.568,20 TL
6.571,209 TL • %1,28 / 80,27 TL artış
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
105.227,09 TL
106.907,71 TL
106.907,71 TL • %1,17 / 1.241,29 TL artış
Gremse Altın
105.227,09 TL
107.631,84 TL
107.631,84 TL • %1,17 / 1.249,70 TL artış
Beşli Altın (Kapalıçarşı Beşli Altın)
213.084,85 TL
217.238,57 TL
217.238,57 TL • %1,17 / 2.522,32 TL artış
Altın ($/kg)
132.894,00 $
132.913,00 $
132.973,00 $ • %1,24 / 1.571,00 $ artış
Altın (€/kg)
118.294,00 €
118.370,00 €
118.353,00 € • %0,43 / 528,00 € artış
Külçe Altın ($)
132.600,00 $
132.700,00 $
132.700,00 $ • %1,30 / 1.700,00 $ artış

Değerli metallerdeki hareketlilik yalnızca altınla sınırlı kalmadı ve gümüş, günlük bazda altından daha yüksek oranlı bir değer kazancı yakaladı. Serbest piyasada gram gümüş yüzde 2'nin üzerinde prim yaparak 90 lira sınırının üzerindeki yerini sağlamlaştırdı.

Gram gümüş yüzde 2,11 primle 90 lira sınırının üzerinde tutundu.Gram gümüş yüzde 2,11 primle 90 lira sınırının üzerinde tutundu.

GÜMÜŞ PİYASASI GÖSTERGELERİ

GRAM VE ONS BAZINDA GÜMÜŞ
ALTINDAN DAHA GÜÇLÜ GÜNLÜK PRİM
ÜRÜN
ALIŞ
SATIŞ
FİYAT / DEĞİŞİM
Gümüş (TL/Gram)
90,1150 TL
90,1944 TL
90,274 TL • %2,11 / 1,78 TL artış
Gümüş ($/Ons)
56,8600 $
56,9100 $
56,73 $ • %1,96 / 1,24 $ artış
Gümüş (Euro/Ons)
50,6700 €
50,7400 €
50,60 € • %1,55 / 0,87 € artış

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-7

Kurumsal ve büyük ölçekli altın ticaretinin resmi merkezi olan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) da gün sonunda yükseliş tescillendi. Anadolu Ajansı'nın 15 Ekim 2026 saat 16.30 itibarıyla paylaştığı verilere göre, önceki günü 6 milyon 500 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,23 artışla 6 milyon 580 bin liraya yükseldi.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-8

Piyasada bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası oldu.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-9

KMKTP'DE EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN KURUMLARI
SIRA
KURUM
01
Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler
02
BLZ Kıymetli Madenler
03
NMGlobal Kıymetli Madenler
04
Altınbaş Kıymetli Madenler
05
Kuveyt Türk Katılım Bankası

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-10

KMKTP'DE STANDART ALTININ GÜN İÇİ SEYRİ

SEANS FİYATLARI VE AĞIRLIKLI ORTALAMALAR
GÖSTERGE
STANDART ALTIN (TL/KG)
STANDART ALTIN (DOLAR/ONS)
Önceki kapanış
6.500.000,00 TL
4.120,00 $
En düşük
6.485.000,00 TL
4.120,00 $
En yüksek
6.591.800,00 TL
4.158,00 $
Kapanış
6.580.000,00 TL
4.120,00 $
Ağırlıklı ortalama
6.569.610,64 TL
4.133,67 $

KMKTP İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

GÜN SONU İŞLEM ÖZETİ
GÖSTERGE
DEĞER
Altın toplam işlem hacmi
2 milyar 875 milyon 819 bin 274,32 TL
Altın toplam işlem miktarı ve adedi
438,70 kilogram ve 33 işlem
Tüm metallerde toplam işlem hacmi
3 milyar 391 milyon 620 bin 475,72 TL

Günlük fiyat artışlarına rağmen piyasa uzmanları, altındaki "güvenli liman" algısının her koşulda yüksek kazanç anlamına gelmediğini vurguluyor.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-11

15 Ekim 2026 sabah saatlerinde A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Belgin Maviş, güvenli liman kavramının para kazanmaktan ziyade enflasyona ve olası risklere karşı mevcut birikimi kaybetmemek için geçici bir park alanı olduğunu belirtti.

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Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-12

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞİ SINIRLAYAN ETKENLER

  • Faiz ve Savaş Belirsizliği: Küresel faizlerin hangi yöne evrileceği, faiz artışlarının sürüp sürmeyeceği ve devam eden savaş ortamına dair belirsizlikler piyasalarda temkinli duruşu güçlendiriyor.
  • Merkez Bankaları ve Fonların Nakde Yönelmesi: Altına yön veren büyük fonlar ile Çin, Meksika ve diğer büyük merkez bankaları altın alımında önceki dönemler kadar istekli davranmıyor. Bu kurumlar hızlı nakit, yani likidite sağlamak için ellerindeki rezervleri bozdurduktan sonra yerine yeni alım koymuyor.
  • Yüksek Faiz ve Petrol Etkisi: Hem faiz oranlarının hem de petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir ortamda ons altının yükselişini sürdürmesi zorlaşıyor.
  • Gram Altında Parayı Koruma Dönemi: İç piyasada gram altın dolar kurunun hareketlerine bağlı olarak farklı tepkiler verse de önceki dönemlerdeki güçlü rallilerin ve şov yükselişlerinin görülmesi beklenmiyor; gram altın bu süreçte yalnızca paranın değerini koruma işlevi görüyor.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-13

Türkiye'de yaklaşık bir aydır geride bırakılan sürecin bir fon krizi değil, nakde erişimin zorlaştığı bir likidite krizi olduğuna işaret eden Belgin Maviş, bu ortamda kolayca nakde çevrilebilir varlıklara ihtiyacın arttığını ifade etti. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde parayı kısa süreli vadeli mevduatta değerlendirmenin, yani nemalandırmanın, hem anaparayı koruduğu hem de ek getiri sağladığı kaydedildi.

Yatırımcı tercihinde kritik değişim: Mevduat ve döviz altını geride bıraktı! 15 Ekim 2026 altın fiyatları-14

NAKİT SIKIŞIKLIĞI YATIRIM TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

  • İlk Sırada Mevduat Faizi Var: Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 ve üzerindeki oranlarla şekillenen mevduat faizleri, hızlı nakde dönme avantajıyla yatırımcının birinci tercihi konumunda bulunuyor.
  • İkinci Sırayı Altından Döviz Aldı: Daha önce mevduatın ardından ikinci sırada yer alan altın tercihleri, yıl sonunun yaklaşması, doların kademeli değer kazanması ve euronun güçlü seyriyle birlikte yerini kısa süreli döviz yönelişine bıraktı.
  • Borsa Yatırımcısında Güven Arayışı: Yaşanan likidite krizinde en ağır darbeyi fon yatırımcıları yerine borsa yatırımcıları aldı. Mevcut durumda birçok yatırımcıda "biraz yükselsin, çıkayım" düşüncesi hakim olurken, piyasaların hızla toparlanması için endeks performansının artması ve kaybolan güvenin yeniden kazanılması gerekiyor.
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