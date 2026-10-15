Trump’ın balo salonunun bağışçıları ortaya çıktı: Nvidia ve Apple’dan 25’er milyon dolarlık destek
Washington Post, Trump’ın Beyaz Saray’da inşa ettirdiği balo salonunun bağışçılarına ilişkin belgelere ulaştı. Nvidia ve Apple’ın 25’er milyon dolarla öne çıktığı listede, 67 kişi ve kurum yer aldı. Özel bağışlarla birlikte toplam tutarın 333 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptırdığı balo salonuna sağlanan mali desteğin ayrıntıları ortaya çıktı. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, elde ettiği belgelere dayanan özel haberinde, projeye milyonlarca dolar aktaran veya bağış taahhüdünde bulunan kişi ve kurumları açıkladı.
NVIDIA VE APPLE'DAN 25'ER MİLYON DOLAR
Gazetenin yayımladığı bilgilere göre teknoloji devleri Nvidia ve Apple, ayrı ayrı 25 milyon dolarlık bağışlarıyla listenin ilk sıralarında yer aldı.
Trump'a yakınlığı ve İsrail'e desteğiyle bilinen Adelson ailesi ile telekomünikasyon şirketi Dish Network'ün kurucu ortağı ve Başkanı Charles Ergen de projeye 25'er milyon dolar bağış taahhüdünde bulundu.
GOOGLE VE PERLMUTTER VAKFI DA LİSTEDE
Bağışçılar arasında Alphabet/Google 22 milyon dolarla yer alırken, Laura & Isaac Perlmutter Vakfı'nın desteği 20 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Comcast ise balo salonu için 7,5 milyon dolarlık bağış taahhüdünde bulunan şirketler arasında sıralandı.
67 KİŞİ VE KURUMUN BİLGİLERİNE ULAŞILDI
WP, ulaştığı listenin projeye 10 bin doların üzerinde destek veren 67 kişi ve kurumun bilgilerini içerdiğini bildirdi. Gazete, özel bağışlarla birlikte toplam bağış miktarının 333 milyon doları bulduğunu kaydetti.
Beyaz Saray daha önce 37 kişi, şirket ve vakfın adını bağışçı olarak duyurmuştu. Ancak bu açıklamada bireysel bağış tutarları ve mali desteğin ayrıntıları paylaşılmamıştı.
TRUMP "BENİM VE BAZI ARKADAŞLARIM TARAFINDAN KARŞILANIYOR" DEMİŞTİ
Trump, balo salonunun inşaatına başlandığı dönemde projenin finansmanına ilişkin, "Masrafların yüzde yüzü benim ve bazı arkadaşlarım tarafından karşılanıyor." açıklamasını yapmıştı.