Adelson ailesi ve Charles Ergen’den 25’er milyon dolarlık bağış taahhüdü. (Foto: AA)

67 KİŞİ VE KURUMUN BİLGİLERİNE ULAŞILDI

WP, ulaştığı listenin projeye 10 bin doların üzerinde destek veren 67 kişi ve kurumun bilgilerini içerdiğini bildirdi. Gazete, özel bağışlarla birlikte toplam bağış miktarının 333 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Beyaz Saray daha önce 37 kişi, şirket ve vakfın adını bağışçı olarak duyurmuştu. Ancak bu açıklamada bireysel bağış tutarları ve mali desteğin ayrıntıları paylaşılmamıştı.