Magath iddiası! Alman basını Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor... Alman basını; Siyah-Beyazlılar'ın teknik adamlık konusunda Felix Magath ile görüştüğünü iddia etti.

Haberin detayında tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde Almanya 3. ekibi Unterhaching'in teklifini reddettiği belirtildi. Alman hoca kariyerinde Hamburg; Nürnberg, Werder Bremen, E.Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg, Schalke, Fulham, SD Lueng ve Hertha Berlin gibi kulüpleri çalıştırdı.

71 yaşındaki teknik adamın Bundesliga'da Bayern Münih ile 2 Lig; 1 Lig Kupası ve 2 Almanya Kupası şampiyonluğu apoleti bulunuyor. Magath'ın, Wolfsburg'a 2009'da Bundesliga'yı kazandırması da büyük yankı uyandırmıştı.

SON DURAK TOPRAKTEPE

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın 2 yabancı teknik direktör adayı olduğu biliniyor. Bu isimler olmazsa Adalı'nın, sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceği gelen bilgiler arasında. Topraktepe geçen sene Kartal'la Türkiye Kupasını kazanmıştı.



ADALI'DAN FLAŞ MESAJ

Başkan Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sosyal medyaya göre hoca getirmeyiz" demişti.