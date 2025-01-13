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Magath iddiası! Alman basını Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu

Beşiktaş’ta yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını; Siyah- Beyazlılar’ın 71 yaşındaki teknik adam Felix Magath ile ilgilendiğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Magath iddiası! Alman basını Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu

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    Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor... Alman basını; Siyah-Beyazlılar'ın teknik adamlık konusunda Felix Magath ile görüştüğünü iddia etti.

    Haberin detayında tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde Almanya 3. ekibi Unterhaching'in teklifini reddettiği belirtildi. Alman hoca kariyerinde Hamburg; Nürnberg, Werder Bremen, E.Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg, Schalke, Fulham, SD Lueng ve Hertha Berlin gibi kulüpleri çalıştırdı.

    71 yaşındaki teknik adamın Bundesliga'da Bayern Münih ile 2 Lig; 1 Lig Kupası ve 2 Almanya Kupası şampiyonluğu apoleti bulunuyor. Magath'ın, Wolfsburg'a 2009'da Bundesliga'yı kazandırması da büyük yankı uyandırmıştı.

    SON DURAK TOPRAKTEPE
    Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın 2 yabancı teknik direktör adayı olduğu biliniyor. Bu isimler olmazsa Adalı'nın, sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceği gelen bilgiler arasında. Topraktepe geçen sene Kartal'la Türkiye Kupasını kazanmıştı.

    ADALI'DAN FLAŞ MESAJ
    Başkan Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sosyal medyaya göre hoca getirmeyiz" demişti.

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