Emeklilikte 2026 mı 2027 mi avantajlı? Merkez Bankası enflasyon tahminleriyle yıl farkı netleşti
Emeklilik için gün sayanlar "Ne zaman başvurmalıyız, 2026 mı 2027 mi avantajlı?" sorusunu sormaya başladı. Enflasyon tahminleri de bunun ipuçlarını verdi. İşte detayları...
- Emekli aylığının tutarını prime esas kazanç, prim gün sayısı ve başvuru tarihi etkiliyor.
- 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları, 2025'te verenlere göre yüzde 30 daha fazla oldu.
- 2026 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları, 2025 güncelleme katsayısıyla ve 2026 zamlarıyla belirlenecek.
- 2027'de dilekçe verenlerin aylıkları, 2026 enflasyonu ve büyüme oranının yüzde 30'u ile hesaplanacak.
- 2026'da emeklilik dilekçesi verenler, 2027'de vereceklere göre daha avantajlı olabilir.
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan birini, emeklilikte alacağı aylık oluşturuyor. Emekli aylığının tutarında prime esas kazanç ve prim gün sayısının yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor.
Bu tarih özellikle, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. En dikkat çekici fark, 2024 ile 2025 yıllarında emekli olanlar arasında ortaya çıktı.
Dilekçeyi 2024'te verenlerin emekli aylığı, 2025'te verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla oldu. 2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlar da bu yıl dilekçe verenlerden daha avantajlı çıktı. Ancak bu fark çok daha düşük miktarda kaldı. Emeklilik için gün sayanlar şimdilerde "2026 mı 2027 mi?" sorusunu sormaya başladı. Bunun ipuçları da enflasyon tahminlerinden geldi.
NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2025 güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2026'nın ocak ve temmuz aylarındaki zam oranı eklenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 zam almıştı. Temmuz zammı da Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 17.38, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklar enflasyon tahminlerine göre yüzde 31.69 ya da 33.03 artış yansıtılacak.
2027'DE VERİLİRSE...
Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Yani 2025 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2026 emekli zamları değil, 2026 güncelleme katsayısı eklenecek. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, Merkez Bankası'na göre yüzde 26, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 28.94 oldu. Büyüme tahmini de Orta Vadeli Program'a göre yüzde 3.8. Buna göre güncelleme katsayısı 27,14 ya da 30.08 bekleniyor. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.
ERKEN AYLIK İMKANI
Tabii bu oranlar kesin değil. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek verilere göre oranlar değişebilir. Ancak tahminler gerçekleşirse bu yıl emekli olmak daha avantajlı olacak. Üstelik bir de daha erken aylık almaya başlanacak.
AYLIKLAR NE KADAR ARTACAK?
Bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 14.64 olmuştu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu yüzde 26 olarak tahmin ediyor.
Bu tahminin gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar aylık enflasyonun ortalama yüzde 1.19 olması gerekiyor. Bu durumda ilk 6 aylık enflasyon yani emeklilerin temmuz zammı yüzde 17.38 olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52, yıl sonu için yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre de emeklilerin temmuz zammı yüzde 18.58 olarak bekleniyor.
2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE
■ Üç dönem aylık bağlama oranı
■ 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197 (2025 yılı enflasyonu olan yüzde 30.89 + yüzde 3.6'lık büyümenin yüzde 30'u olan yüzde 1.08)
■ 2026 yılı maaş zammı (tahmini): 1,3169 veya 1,3303 ( yüzde 12.19 + yüzde 17.38 veya 18.58)
2027'DE DİLEKÇE VERİLİRSE
■ Üç dönem aylık bağlama oranı
■ 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197
■ 2026 güncelleme katsayısı (tahmini): 1,2714 veya 1,3008 (2026 TÜFE tahmini olan yüzde 26 veya 28.94 + yüzde 3.8'lik büyüme tahmininin yüzde 30'u olan yüzde 1.14)