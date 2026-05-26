Emeklilikte 2026 mı 2027 mi avantajlı? Merkez Bankası enflasyon tahminleriyle yıl farkı netleşti



ERKEN AYLIK İMKANI



Tabii bu oranlar kesin değil. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek verilere göre oranlar değişebilir. Ancak tahminler gerçekleşirse bu yıl emekli olmak daha avantajlı olacak. Üstelik bir de daha erken aylık almaya başlanacak.



AYLIKLAR NE KADAR ARTACAK?



Bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 14.64 olmuştu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu yüzde 26 olarak tahmin ediyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar aylık enflasyonun ortalama yüzde 1.19 olması gerekiyor. Bu durumda ilk 6 aylık enflasyon yani emeklilerin temmuz zammı yüzde 17.38 olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52, yıl sonu için yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre de emeklilerin temmuz zammı yüzde 18.58 olarak bekleniyor.



2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE

■ Üç dönem aylık bağlama oranı

■ 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197 (2025 yılı enflasyonu olan yüzde 30.89 + yüzde 3.6'lık büyümenin yüzde 30'u olan yüzde 1.08)

■ 2026 yılı maaş zammı (tahmini): 1,3169 veya 1,3303 ( yüzde 12.19 + yüzde 17.38 veya 18.58)



2027'DE DİLEKÇE VERİLİRSE

■ Üç dönem aylık bağlama oranı

■ 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197

■ 2026 güncelleme katsayısı (tahmini): 1,2714 veya 1,3008 (2026 TÜFE tahmini olan yüzde 26 veya 28.94 + yüzde 3.8'lik büyüme tahmininin yüzde 30'u olan yüzde 1.14)

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi