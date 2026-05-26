Güzelbahçe'deki iskan oyunu fotoğraflarda | WhatsApp yazışmaları ve ses kaydı ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin ve imar oyunlarının boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüpheliler 2009 yılından bu yana organize bir şekilde hareket ederek, imara aykırı yapıların yapılmasına ve yıkılmalarının engellenmesine imkan sağlamışlar. Karşılığında ise rüşvet alarak haksız menfaat temin ettikleri iddia ediliyor. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda listedeki şu isimler gözaltına alındı: İsim Görev Mustafa GÜNAY İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Nermin GÜNAY Belediye Başkanının Eşi Özdem Mustafa İNCE Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Özgür BAYRAKTAR İmar ve Şehircilik Müdürü Sezgin KUŞ Eski Zabıta Müdürü, mevcut Zabıta Memuru

Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile eşi MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu belirlendi. Bu 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. MÜŞTEKİDEN BOMBA İFADE: "PARA ÖDEMEZSENİZ YARDIMCI OLAMAYIZ"

Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Sinan Karahan, skandalın boyutunu ortaya koyan çarpıcı iddialarda bulundu. Karahan, kendisinden belli bir miktar para istendiğini ve bu paranın belediye başkanı Mustafa Günay'ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şirketin banka hesabına gönderilmesinin istendiğini beyan etti.

Karahan, "Para aldıkları için 'sen oturmaya devam et, biz işlem yapmayacağız' diyerek yardımcı olduklarını duydum. Bana da böyle yaptılar" diyerek sistemin işleyişini anlattı. Karahan'ın beyanlarına göre, bu ödeme için daha sonra yemek hizmeti faturası kesileceği söylenerek, ödemenin vergiden düşülebileceği ifade edilmiş. Müşteki, bu iddialarını destekleyen dekont ve diğer belgeleri de dosyaya sundu. "SAHTE FOTOĞRAFLARLA İSKAN ALINDI, SONRA YAPILAR BÜYÜTÜLDÜ

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de iskan sürecine ilişkin. Sinan Karahan, imara aykırı yapıların sistemde bitmiş gibi gösterilerek sahte fotoğraflar kullanıldığını iddia etti. Müşteki ifadesi kapsamında adli makamlara teslim edilen görsellerde İskan oyunu deşifre edildi Karahan, bu sahte fotoğrafların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediye ile entegre sistemine yüklendiğini, ardından iskan alınabilecek şekilde onay sürecinin tamamlandığını ve belediye tarafından kendilerine iskan belgesi verildiğini anlattı. Bu işlemden sonra ise yapıların mevzuatın izin verdiği üst sınırdan daha geniş hale getirilmesine göz yumulduğunu ifade etti. İskan sonrası yapıların büyütülmesi iddiasını destekleyen farklı tapu kayıtları ve uydu görüntüleri de dosyaya girdi. "CİMER ŞİKAYETLERİ SÜMEN ALTI EDİLİYORDU"

Müşteki Karahan'ın ifadesine göre, imara aykırı yapılarla ilgili CİMER'e yapılan şikayetler bile belediyede bir ekip gibi hareket eden şüpheliler tarafından sümen altı ediliyordu. Karahan, şikayetlerin uzatıldığını, bazı durumlarda düşük miktarda para cezası kesilip idari tutanak tutularak geçiştirildiğini ileri sürdü.