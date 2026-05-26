Güzelbahçe'deki iskan oyunu fotoğraflarda | WhatsApp yazışmaları ve ses kaydı ortaya çıktı
İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ndeki rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve eski belediye başkanı gözaltına alınırken; sahte fotoğraflarla alınan iskanlar ve lüks rüşvet iddiaları dosyaya girdi. Soruşturmada, kaçak yapılara göz yumulması karşılığında sahte yemek faturalarıyla rüşvet toplandığı ve usulsüzlük ağının CHP'li Veli Ağbaba’ya uzandığı öne sürüldü. Dosyadaki ses kaydında yer alan, "Sinancım biz belediyeye para topluyoruz, Yalabık üzerinden... 40 bin lira mı 50 bin lira mı gönderir misin? Yarın öbür gün belediyede işin olursa çözülür" ifadeleri çarkı deşifre etti.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddialarını ortaya çıkardı.
- Jandarma ekipleri, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay dahil birçok kişiyi gözaltına aldı.
- Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.
- Müşteki Sinan Karahan, yapılan usulsüzlükleri ve rüşvet iddialarını savcılığa sunduğu belgelerle destekledi.
- Soruşturma kapsamında, sahte fotoğraflarla iskan alındığı ve CİMER şikayetlerinin sümen altı edildiği iddia edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin ve imar oyunlarının boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüpheliler 2009 yılından bu yana organize bir şekilde hareket ederek, imara aykırı yapıların yapılmasına ve yıkılmalarının engellenmesine imkan sağlamışlar. Karşılığında ise rüşvet alarak haksız menfaat temin ettikleri iddia ediliyor.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda listedeki şu isimler gözaltına alındı:
|İsim
|Görev
|Mustafa GÜNAY
|İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı
|Nermin GÜNAY
|Belediye Başkanının Eşi
|Özdem Mustafa İNCE
|Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı
|Özgür BAYRAKTAR
|İmar ve Şehircilik Müdürü
|Sezgin KUŞ
|Eski Zabıta Müdürü, mevcut Zabıta Memuru
Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile eşi MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu belirlendi. Bu 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MÜŞTEKİDEN BOMBA İFADE: "PARA ÖDEMEZSENİZ YARDIMCI OLAMAYIZ"
Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Sinan Karahan, skandalın boyutunu ortaya koyan çarpıcı iddialarda bulundu. Karahan, kendisinden belli bir miktar para istendiğini ve bu paranın belediye başkanı Mustafa Günay'ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şirketin banka hesabına gönderilmesinin istendiğini beyan etti.
Karahan, "Para aldıkları için 'sen oturmaya devam et, biz işlem yapmayacağız' diyerek yardımcı olduklarını duydum. Bana da böyle yaptılar" diyerek sistemin işleyişini anlattı.
Karahan'ın beyanlarına göre, bu ödeme için daha sonra yemek hizmeti faturası kesileceği söylenerek, ödemenin vergiden düşülebileceği ifade edilmiş. Müşteki, bu iddialarını destekleyen dekont ve diğer belgeleri de dosyaya sundu.
"SAHTE FOTOĞRAFLARLA İSKAN ALINDI, SONRA YAPILAR BÜYÜTÜLDÜ
İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de iskan sürecine ilişkin. Sinan Karahan, imara aykırı yapıların sistemde bitmiş gibi gösterilerek sahte fotoğraflar kullanıldığını iddia etti.
Karahan, bu sahte fotoğrafların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediye ile entegre sistemine yüklendiğini, ardından iskan alınabilecek şekilde onay sürecinin tamamlandığını ve belediye tarafından kendilerine iskan belgesi verildiğini anlattı. Bu işlemden sonra ise yapıların mevzuatın izin verdiği üst sınırdan daha geniş hale getirilmesine göz yumulduğunu ifade etti.
İskan sonrası yapıların büyütülmesi iddiasını destekleyen farklı tapu kayıtları ve uydu görüntüleri de dosyaya girdi.
"CİMER ŞİKAYETLERİ SÜMEN ALTI EDİLİYORDU"
Müşteki Karahan'ın ifadesine göre, imara aykırı yapılarla ilgili CİMER'e yapılan şikayetler bile belediyede bir ekip gibi hareket eden şüpheliler tarafından sümen altı ediliyordu. Karahan, şikayetlerin uzatıldığını, bazı durumlarda düşük miktarda para cezası kesilip idari tutanak tutularak geçiştirildiğini ileri sürdü.
VELİ AĞBABA BAĞLANTISI DA DOSYADA
Müşteki ifadesinde CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı da geçti. Sinan Karahan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı Veli Ağbaba'nın desteklediğini ve belediyedeki usulsüz işlemlerin bu bağlantı kapsamında gerçekleştiğini düşündüğünü beyan etti. Karahan, bu işlemlerden pay aldığı yönünde birçok kişiden duyum aldığını da iddia etti.
LÜKS ARAÇ İDDİASI: "MERCEDES VITO RÜŞVET OLARAK VERİLDİ"
Müşteki Karahan, ek ifadesinde ise bir lüks araç iddiasında bulundu. Karahan, "şato gibi" büyük bir ev yaptırdığı ve yapısını imara aykırı şekilde büyüttüğü iddia edilen bir iş adamının, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a rüşvet olarak Mercedes Vito marka bir araç verdiğini duyduğunu belirtti.
Müşteki Karahan, dosyaya sunduğu belgeler arasında, belediye başkanının kullandığı iddia edilen lüks jeep tipi aracın fotoğrafını da ekledi.
ÇOK SAYIDA İNŞAAT FİRMASININ ADI GEÇTİ
Sinan Karahan ifadesinde, Yunusoğlu, F., İ. Mimarlık, O., E., T. İnşaat, G. ve E. İnşaat gibi çok sayıda inşaat firmasının da Güzelbahçe'de imara aykırı yapı büyütmeleriyle gündeme geldiğini söyledi. Karahan, özellikle Y. İnşaat ve F. İnşaat'ın belediye başkanıyla yakın olduğunu ve kaçak yapı işlemlerine devam ettiklerini beyan etti.
SAHTE FOTOĞRAFLARLA ALINAN İSKANLAR
Sinan Karahan'ın ifadesinde işaret ettiği sahte fotoğraflarla alınan iskanlara ilişkin görseller de ortaya çıktı. Villa ve lüks projelerin henüz inşaat halindeyken bitmiş gösterildiği ve iskan alındığı, iskan sonrası da inşaat ve tadilatların sürdüğüne dair fotoğraflar yer aldı.
Ayrıca çeşitli yapılan proje dışı yapıldığı ve iskan almak için sözde korkuluklar yapıldığı da görsellerde yer aldı.
SES KAYDI DOSYAYA GİRDİ
Müşteki Sinan Karahan ile imar usulsüzlüklerinde aracılık yaptığı iddia edilen Şamil Göçtü arasındaki şok telefon görüşmesinin ses kaydı dosyaya girdi. Görüşmede rüşvet çarkı, sahte yemek faturaları, belediye başkanının vefat eden oğlu Onur Günay'a giden paralar ve "Her şeyi savcılığa vereceğim" ifadeleri kayıt altına alındı.
Müşteki Sinan Karahan'ın savcılığa teslim ettiği flash bellekte yer alan ve imar mühendisi Gizem Göçtü'nün eşi Şamil Göçtü ile yaptığı telefon konuşması, belediyede kurulan rüşvet ve koruma çarkını net bir şekilde deşifre etti.
"BELEDİYEYE PARA TOPLUYORUZ DEDİNİZ, DEKONTLARI DURUYOR"
Konuşmanın başında Sinan Karahan, kendisinden "belediyede işlerin çözülmesi" vaadiyle para istendiğini açık açık söyleyerek, Şamil Göçtü'ye sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle hatırlatıyor:
Sinan: "Sen kendin beni arayıp... bak bunun kaydı da var... 'Sinancım biz belediyeye para topluyoruz, Yalabık üzerinden... 40 bin lira mı 50 bin lira mı gönderir misin? Yarın öbür gün belediyede işin olursa çözülür. Sonra bu faturayı da fatura keseceğiz, faturada kullanırsın' deyip ben sana parayı atmadım mı? Dekontlar da durmuyor mu?"
Şamil: "Yani dekontların duruyor abi."
Sinan: "E atmadım mı? Attım. Sonra böyle dedin, attım, bana fatura da kestiniz. Ben yemek için göndermedim bunu. Dedin 'belediye işin olur çözülür'. Aaa sonra benim inşaatıma 10 gün sonra yıkım için belediye geldi."
YEMEK FATURASI OYUNU VE BAŞKANIN OĞLU ONUR GÜNAY BAĞLANTISI
Karahan, rüşvet paralarının gizlenmesi için sahte yemek faturaları düzenlendiğini ve bu durumu Şamil Göçtü'nün de bildiğini itiraf ettiriyor. Şamil Göçtü, paranın faturalandırıldığını kabul ederken, Karahan daha sonra kendisinden belediye başkanının vefat eden oğlu Onur Günay adına tekrar para koparılmak istendiğini belirtiyor:
Sinan: "Sonra sen dedin ki sanki ben çocukmuşum bir iş bilmiyormuşum gibi 'E ben görüştüm Onur'la. Onur demiş biraz daha para göndersin, biz inşaatın devamına müsaade edelim'..."
Sinan: "Abicim sen yapacak adam değilsen onlar adına para isteyen adam niye sendin?"
Şamil: "Ya ben senin işin görülsün diye Onur'a söyledim."
Sinan: "Nasıl? Sonra başkana söylemedin mi para almışız Şamil abi?"
Şamil: "Ya o zaman işte şey, yemek fişlerinde alındı dedik yani."
"BÜYÜK FİRMALARA DOKUNMUYORSUNUZ, GÜZELBAHÇE'NİN ANASINI AĞLATTINIZ!"
Ses kaydında müşteki Karahan'ın, belediyenin sadece küçük esnafa ve vatandaşa ceza kestiğini, arkası sağlam büyük inşaat firmalarının usulsüzlüklerine ise rüşvet çarkı sayesinde göz yumulduğunu haykırdığı anlar dikkat çekiyor:
Sinan: "Yunusoğulları'nı bilmem neye niye ceza kesilmiyor CİMER'den herkese geliyor? Seninkine niye kesilmiyor? Hayırdır?... Liste veriyorum. Bütün firmaları tek tek bugün hepsine kessin cezayı abi. Folmen'den, Yunusoğlu'ndan başlayın abi. Gloria Park'tan başlayın, hepsine kessin."
Sinan: "İnşaatın devamını yapabilirsin, nasıl olsa burada yıkım yok, başkanın herkese söylediği sözler... Güzelbahçe'nin anasını ağlatın. Götürün belli firmalara hiçbir şey yok... Ondan sonra oradan biri bir drone uçursun git ona ceza kes, buna kes, onların parasını alalım ama büyük firmaların parasını almayalım. Ne güzel dünya abi."
ŞOK İDDİA: "VELİ AĞBABA'NIN TEYZESİNİN OĞLUYUM, PARA ONLARA GİDİYOR DEDİNİZ"
Konuşmanın en kritik noktalarından biri ise rüşvet ağının Ankara ayağına ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandığı iddiaları oluyor. Karahan, kendisine söylenen sözleri Şamil Göçtü'nün yüzüne vururken Göçtü bu sözleri onaylıyor:
Sinan: "...'Ben Veli Ağbaba'nın teyzesinin oğluyum, yok ben paranın bir kısmı onlara gidiyor, yok öyle oluyor yok böyle oluyor...' "
Şamil: "Evet abi."
Sinan: "Bu işler öyle değil abi. Tamam o zaman düzeltin abi."
"HİÇBİRİNİZİ O KOLTUKTA OTURTMAM, SAVCILIĞA VERİYORUM!"
Şamil Göçtü'nün olayı kapatmaya çalışarak "Gel görüşelim, yazışmaları hatırlamıyorum" sözlerine sert tepki gösteren Sinan Karahan, ellerindeki tüm bilgi, belge ve ses kayıtlarını yargıya taşıyacağını söyleyerek konuşmayı sonlandırıyor:
Sinan: "He ben seni tanıdığımda sen orada oturuyordun şimdi her yerde Mirya, Günay projeleri var abi. Beraber işler tutuyorsunuz onu bunu... Abi bak vallahi yemin ediyorum hiçbirinizi o koltukta oturtmam bak ha. Size de yarım saat müsaade ediyorum... Her şey var bende merak etme, atarım. Abi ben onları savcılığa veririm abi boş ver, sıkıntı yok."
WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYADA
Para trafiğine ilişkin yazışmalar da dosyada yer aldı.
LÜKS DÜŞKÜNLÜĞÜ VE TEKNESİ DE ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın lüks düşkünlüğü de 2024 yılında haberlere konu olmuştu. Mercedes'in en lüks serisi olan Maybach marka makam aracı kullanan Günay'ın, Sumatik açılışı yapmak için bile bu araçla 500 metrelik mesafeye gitmesi tepki çekmişti.
Günay'ın, ayrıca kendine sıfırı 2-2.5 milyon Euro, ikinci eli ise 1-1.5 milyon Euro civarında olan Sunseeker marka bir tekne satın aldığı da görüntülenmişti.
Konuyu sormak için kendisini arayan gazeteciye, Günay'ın, "Maybach'a da binerim, uçağa da binerim. Sana ne? Bir daha beni arama" diyerek tepki gösterdiği İzmir basınındaki haberlerde yer aldı.
