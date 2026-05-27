İstanbul'u depreme hazırlayacak dönüşüm desteklerinde bilinmesi gerekenler: Başvuruda rekor kıran 10 ilçe!

İki yıl önce devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara hem hibe hem de kredi veriliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evlerini yeniden inşa ettirmek isteyen vatandaşlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. Yine hak sah-i binin bir dükkanı/işyeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma yardımı olmak üzere 1 milyon TL destek sağlanıyor.Hibelerde geri ödeme yok. Kredi taksit ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Yani vatandaş yeni evine geçtikten sonra taksit ödüyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.Kampanya bu yılın sonunda sona erecekti.Ancak sahadan gelen talep üzerine yeni bir karar alındı. Buna göre 31 Aralık'a kadar ev ve işyerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Böylece; yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçler nedeniyle yılsonuna yetişemeyen vatandaşlar da sürece dahil edilecek.