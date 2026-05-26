X’teki FETÖ ve CIA kumpası afişe oldu! Grok algoritma sansürünü itiraf etti: “Troller fişliyor biz susturuyoruz”
ABD merkezli X sosyal medya platformunun 2023 yılında paylaştığı kaynak kodlarındaki CVE-2023-29218 numaralı güvenlik açığı, FETÖ ve CIA tarafından Türkiye’nin dijital egemenliğine karşı organize silaha dönüştürüldü. Takvim ve A Haber’in deşifre ettiği dijital kumpas, X’in yapay zeka aracı Grok tarafından doğrulandı. Senkronize hareket eden trollerin toplu şikayet ve engelleme yöntemiyle Türkiye’nin çıkarlarını önceleyen milli hesapların güven puanını düşürdüğü belgelendi. X’in kendi yapay zeka aracı Grok, 40 bin bot hesaptan oluşan trol çetesinin koordineli engelleme hamleleriyle vatansever hesapları “gölge ban” zindanına hapsettiğini itiraf etti. Türkiye’ye yönelik yürütülen dijital kuşatmanın teknik altyapısını açıkça doğrulayan Grok, “Evet, böyle bir durum var. CVE-2023-29218, X’in açık kaynaklı öneri algoritmasında belgelenmiş bir konu. Koordineli bot veya hesap grupları; toplu takibi bırakma, sessize alma, engelleme veya şikayetle bir hesabın güven puanını düşürüp görünürlüğünü azaltabiliyor.” dedi. Yalan haberlerin kısa sürede 7 milyon kişiye ulaştırıldığı, gerçeklerin birkaç yüz bin kişiyle sıkıştırıldığı sinsi mekanizmanın, adli dosyalara “örgüt üyeliği delili” olarak girmesi bekleniyor. Uzmanlar, bilgi egemenliğini hedef alan kuşatmaya karşı acil tedbir çağrısını yineliyor.
Hızlı Özet Göster
- Turkuvaz Medya, X platformunda CVE-2023-29218 güvenlik açığının FETÖ ve CIA tarafından milli hesapları susturmak için kullanıldığını açıkladı.
- X'in yapay zeka aracı Grok, algoritmanın koordineli bot hesaplarla hesapların görünürlüğünü azaltabileceğini doğruladı.
- X'in açık kaynak hale getirilmesiyle birlikte FETÖ bağlantılı ağlar tarafından algoritmanın manipüle edildiği tespit edildi.
- Platform, organize saldırıları 'kullanıcı memnuniyetsizliği' olarak algılayıp hedef hesapların etkileşimini minimuma indiriyor.
- X'in 'Sana Özel' akışının Pensilvanya'daki FETÖ merkezinin çıkarlarına göre dizayn edildiği belirlendi.
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyada, Türkiye'nin milli iradesini ve vatanın geleceğini hedef alan sinsi dijital pusunun adım adım nasıl kurulduğu gün yüzüne çıktı. Turkuvaz Medya, sosyal medya platformu X'in kaynak kodlarındaki "CVE-2023-29218" numaralı açığın, FETÖ ve CIA ortaklığında milli hesapları susturma silahına dönüştürüldüğünü açığa çıkardı.
'EVET TROLLER FİŞLİYOR BİZ SUSTURUYORUZ!'
Takvim, A Haber, Sabah'ın X algoritmasının siyasi baskılama aracına dönüştürüldüğüne dair haberleri, bizzat X tarafından teyit edildi.
X'in kendi yapay zeka aracı Grok, Türkiye'ye yönelik yürütülen dijital kuşatmanın teknik altyapısını açıkça doğruladı.
Bir FETÖ trolünün A Haber'e yönelik suçlamalarına cevap veren Grok, "Evet, böyle bir durum var. CVE-2023-29218, X'in açık kaynaklı öneri algoritmasında belgelenmiş bir konu. Koordineli bot veya hesap grupları; toplu takibi bırakma, sessize alma, engelleme veya şikayetle bir hesabın güven puanını düşürüp görünürlüğünü azaltabiliyor" ifadelerine yer verdi.
"TASARLANMIŞ ALGORİTMA DAVRANIŞI"
Grok, X tarafının bu durumu güvenlik açığı olarak değil, "bilinçli tasarlanmış algoritma davranışı" şeklinde nitelendirdiğini savundu.
Grok'un ikrarı, milli hesapların neden sistematik olarak baskılandığını ispatlar nitelikte kayıtlara geçti.
AÇIK KAYNAKTAN 3 YILDIR SIZIYORLAR
Takvim'in ortaya çıkardığı skandalda, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın 31 Mart 2023 tarihinde X algoritmasını açık kaynak haline getirmesiyle birlikte beklenmedik siber silahın doğuşuna yol açtığı saptandı.
Kodların paylaşılmasından sadece 3 gün sonra tespit edilen CVE-2023-29218 kodlu "bilinçli zaaf", FETÖ bağlantılı ağlar tarafından algoritmik manipülasyon aracı olarak kullanılmaya başlandı.
'SALDIR CO'
Bu teknik boşluk, koordineli hareket eden bot hesapların hedef seçtikleri profilleri topluca engellemesiyle platformun güven algoritmasını aldatıyor.
Sistem, organize saldırıyı "kullanıcı memnuniyetsizliği" olarak algılayıp hedef hesabın etkileşimini minimuma indiriyor.
PENSİLVANYA MERKEZLİ ALGORİTMA TEZGAHI
X'in "Sana Özel" akışının Pensilvanya'daki FETÖ merkezinin çıkarlarına göre dizayn edildiği belirlendi.
Araştırmalar, tamamen yeni cihazlarla sıfırdan açılan hesaplarda bile kullanıcılara sunulan ilk içeriklerin yüzde 90 oranında muhalif görüşlerden oluştuğunu saptadı.
Resmi kurumların ve milli-manevi duyarlılığa sahip hesapların görünürlüğü bilinçli şekilde yüzde 10 seviyelerinde tutuluyor.
Kriter Dergisi'nin 'Ocak 2026' sayısındaki veriler, algoritmanın kişiselleştirme değil, açık yönlendirme merkezi gibi çalıştığını açığa çıkardı.
KAPATMAKTAN BETER… 'GÖLGE BAN'LA GÖRÜNMEZLİK ZİNDANI
Karanlık şebekenin uyguladığı "gölge ban yöntemi", vatansever hesapları "kapatmadan" etkisiz hale getiriyor.
Edinilen bilgilere göre yaklaşık 100 koordineli hesabın bir kullanıcıyı aynı anda engellemesi, algoritma tarafından "en güçlü negatif sinyal" kabul ediliyor. Bunun neticesinde hedef seçilen kişinin "güven puanı" düşüyor; paylaşımları arama sonuçlarında ve öneriler bölümünde geri plana itiliyor.
Takipçi artışı bıçak gibi kesilen kullanıcılar, herhangi bir yaptırımla karşılaşmadıklarını sansalar da içerikleri dijital zindana hapsediliyor.
ALGORİTMİK TERÖRİST BAŞROLDE
Operasyonun somut uygulama alanlarından biri olarak, yurt dışına kaçan FETÖ itirafçısı Cemil Çiçek'in hesabı işaret edildi.
Güvenlik bürokrasisinin değerlendirmelerine göre firari Cemil Çiçek profili, FETÖ yapılanması ile seküler ve Atatürkçü kitleler arasında dijital temas noktası kurmak için konumlandırılıyor.
"Atatürkçü" maskesi takan çok sayıda FETÖ bağlantılı hesap, bu paylaşımlara yoğun etkileşim vererek yapay güven ortamı oluşturuyor.
Bahse konu ağlar, dezenformasyon yaymakla kalmayıp hedef aldıkları milli hesaplara karşı toplu engelleme saldırıları başlatıyor.
"SURİYE'YE 7 BİN POLİS ARACI BAĞIŞI" YALANI ANINDA MİLYONLARA SERVİS
X'teki sistemin Türkiye'ye karşı doğruluğu değil öfke ve yaygarayı ödüllendirdiği ise rakamlarla belgelendi.
"Türkiye Suriye'ye 7 bin polis aracı bağışladı" şeklindeki yalan içerik, X algoritması desteğiyle 7 milyon görüntülenmeye ulaştı.
Buna karşın, söz konusu yalanı çürüten gerçek haber sadece 211 bin kişide boğuldu.
Psikolojide "truth effect" olarak bilinen yöntemle, sürekli tekrarlanan yalanlar toplum zihnine doğru bilgi gibi yerleştiriliyor.
HUKUK GÖREVE… İŞTE ÖRGÜTÜN DELİLİ
Hukukçu Hadi Dündar, X'teki organize faaliyetlerin adli sonuçlarına dair kritik ihtarlarda bulunuyor.
Telegram ve X gibi platformlarda aynı dakikada paylaşılan benzer görsel ve cümlelerin, "örgüt hiyerarşisinin delili" sayılacağını dile getiren Dündar, "İleriki zamanlarda dosyaların içerisinde biz bunu göreceğiz. Birlikte hareket edildiği, aynı konuyla ilgili benzer cümleler kullanıldığı zaman bir örgüt üyeliği konusu gündeme taşınmış olacak." ifadelerini kullandı.
KUŞATMAYA KARŞI MİLLİ REFLEKS ŞART
Uzmanlar, X platformunun Türkiye'deki içerik kararlarını şeffaf şekilde raporlaması gerektiği görüşünde birleşiyor.
X'teki "CVE-2023-29218" kodlu açığın kapatılması için uluslararası düzeyde hesap sorulması gerektiği vurgulanıyor.
Vatandaşların "Sana Özel" sekmesi yerine "Takip Ettiklerin" sekmesini varsayılan yapmaları, vatansever hesapların paylaşımlarının akışa gelip gelmediğini düzenli kontrol etmeleri öneriliyor.
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı olayında gelişme
"Talep CHP yönetiminden geldi"