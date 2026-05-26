X’teki FETÖ ve CIA kumpası afişe oldu! Grok algoritma sansürünü itiraf etti: “Troller fişliyor biz susturuyoruz”

Kodların paylaşılmasından sadece 3 gün sonra tespit edilen CVE-2023-29218 kodlu "bilinçli zaaf", FETÖ bağlantılı ağlar tarafından algoritmik manipülasyon aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Bu teknik boşluk, koordineli hareket eden bot hesapların hedef seçtikleri profilleri topluca engellemesiyle platformun güven algoritmasını aldatıyor.

Sosyal medya platformu X’in kaynak kodlarındaki CVE-2023-29218 numaralı güvenlik açığının, FETÖ ve CIA ortaklığında Türkiye’ye yönelik bir dijital silaha dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Kriter Dergisi'nin 'Ocak 2026' sayısındaki veriler, algoritmanın kişiselleştirme değil, açık yönlendirme merkezi gibi çalıştığını açığa çıkardı.

KAPATMAKTAN BETER… 'GÖLGE BAN'LA GÖRÜNMEZLİK ZİNDANI

Karanlık şebekenin uyguladığı "gölge ban yöntemi", vatansever hesapları "kapatmadan" etkisiz hale getiriyor.

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 100 koordineli hesabın bir kullanıcıyı aynı anda engellemesi, algoritma tarafından "en güçlü negatif sinyal" kabul ediliyor. Bunun neticesinde hedef seçilen kişinin "güven puanı" düşüyor; paylaşımları arama sonuçlarında ve öneriler bölümünde geri plana itiliyor.

Takipçi artışı bıçak gibi kesilen kullanıcılar, herhangi bir yaptırımla karşılaşmadıklarını sansalar da içerikleri dijital zindana hapsediliyor.