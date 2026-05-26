Başkan Erdoğan'dan bayram telefonu: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti.
