Başkan Erdoğan'dan bayram telefonu: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti.