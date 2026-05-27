Schengen'de vize randevusu karaborsaya düştü: Bot yazılımlar sistemi kilitledi!

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya

Glob DMC CEO'su Murat Çalgay Çağman

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, "" diye konuştu. Bu kapsamda bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini anlatan Bağlıkaya, bazılarına da tazminat davası açmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.Vize sorunu yalnızca randevuyla sınırlı değil. Son dönemde artan bir diğer mağduriyet ise otel rezervasyonları... Turizm sektöründe yaygın olarak kullanılan grup rezervasyon sistemi, bazı konsolosluklarda ret gerekçesi oldu. Seyahat acenteleri yıl boyunca otellerle kontenjan anlaşmaları yaparak grup oluştuğunda isim listelerini iletiyor. Henüz isim bazında işlenmemiş grup rezervasyonlarında oteller "bu isimde kayıt yok" yanıtı verebiliyor. Bu da başvuruların "eksik evrak" gerekçesiyle reddedilmesine yol açıyor.Glob DMC CEO'su Murat Çalgay Çağman, "" ifadelerini kullandı.Schengen vizesinde randevuların dijital ortama taşınması randevu sisteminde de yeni bir sorunun fitilini ateşledi. Çünkü Schengen için otomasyon yazılımlarıyla çalışan 'randevu avcıları' devreye girdi. Peki bu nasıl gerçekleşti? Sistemin arkasında çoğunlukla yazılım bilgisine sahip kişiler, küçük teknoloji ekipleri ve dijital otomasyon uzmanları var. Bot adı verilen bu yazılımları kuran kişiler çoklu hesaplar ve farklı ülkelerden bağlantı sağlayan proxy altyapıları sayesinde sistemde yüzlerce farklı kullanıcı gibi randevu alabiliyor.Normal şartlarda bir kullanıcı gün içinde birkaç kez randevu sistemini kontrol edebilirken, bot yazılımları 7 gün 24 saat boyunca sistemleri tarıyor. Yeni açılan ya da iptal edilen bir randevu slotu sisteme düştüğü anda devreye giren bu yazılımlar, insanın tepki süresini aşan hızda işlemi tamamlıyor. Böylece randevular gerçek başvuru sahiplerine ulaşmadan tükeniyor.