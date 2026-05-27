2035 için hedef 120 bin megavat: Türkiye yenilenebilir enerjide COP31 ile bölgenin batarya üssü oluyor
COP31, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefinde bir milat olacak. 2035 yılı için Türkiye'nin 120 bin megavatlık üretim hedefi, COP31 ile daha yukarıya taşınacak.
- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) bu yıl Antalya'da düzenlenecek.
- Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim hedefi COP31 ile 2035 için 120 bin megavat olarak belirlendi.
- Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığını belirtti.
- Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türkiye'nin 2035 için 5 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi hedefi olduğunu açıkladı.
- Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Doğa Can Bayram, Türkiye'nin bölgenin batarya üssü olma vizyonuyla çalıştığını ifade etti.
Yeni enerji mimarisinin bel kemiğini oluşturacak olan yenilenebilir enerjide hedefler artıyor. 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın kişinin katılımının beklendiği ve dünya iklim politikalarına yön verecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) yenilenebilir enerji için milat olacak.
Bu yıl Antalya'da düzenlenecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki yeni hedeflerini açıklayacak. Yenilenebilir enerjide gücüne güç katan Türkiye, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir kapasiteye ulaştı. Şimdi de 2035 hedefi olan 120 bin megavatlık üretim hedefi COP31 ile birlikte daha da yukarılara çıkarılacak.
YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, "Türkiye açısından yenilenebilir enerji yatırımları son 5 yılda yatırımcı ilgisinin en yoğunlaştığı alanlardan oldu. Nisan sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kurulu gücü 75 bin 895 megavat seviyesine ulaştı. Bu tablo, yenilenebilir enerjinin artık elektrik sisteminin ana omurgalarından biri haline geldiğini gösteriyor" dedi.
Özkök, Türkiye'nin atacağı doğru adımlarla krizleri, enerji dönüşümünü hızlandıran bir fırsata dönüştüren ülkeler arasında yer alacağına inandıklarını söyledi. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Elvan Tuğsuz Güven ise "Yağış rejimindeki olumlu gelişmeler ve yüksek baraj doluluk oranları sayesinde bu yıl hidroelektrik üretiminde ciddi artış yaşandı" diye konuştu.
RÜZGAR HAMLESİ
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Dr. İbrahim Erden ise Türkiye'nin 2035 için 5 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi hedefi bulunduğunu kaydederek, "Teknik ve mühendislik çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
TÜRKİYE BÖLGENİN BATARYA ÜSSÜ
Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Doğa Can Bayram ise "Bugün dünyanın en gelişmiş elektrik sistemleri, yenilenebilir enerjinin payı arttıkça depolamaya yaslanıyor" diye konuştu.
Türkiye'nin bölgesel bir ağırlık merkezi olarak öne çıktığını ifade eden Bayram, ülkemizi 'bölgenin batarya üssü' yapma vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Bu hedef Türkiye'yi yalnızca büyük bir pazar değil, bölgesinde bir denge merkezi haline getirecektir" dedi.
Haber: Barış Şimşek
