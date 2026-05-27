Başkan Erdoğan'dan tarihi kabul: Demokrasi şehitlerinin aileleri ilk kez Dolmabahçe'de bir araya geldi

Demokrasi şehitlerinin geride kalan aileleri de onlarca yıl maddi, hukuki ve psikolojik zulümlere mahkûm edildi. Yargılamalar sürerken liderlerin ve ailelerinin banka hesapları donduruldu, mal varlıklarına el konuldu. Aileler evlerine ekmek alamayacak kadar derin bir yoksulluğa itildi.Lojmanlardan gece yarısı dışarı atıldılar; yeni evlerinin elektrik ve su hatları kesildi. Belki de en büyük zulüm; idamlarda kullanılan kınnap (ip) parası, cellat ücreti ve eşyaların nakliye masraflarını içeren faturaların resmi olarak ailelerden tahsil edilmesi oldu. İdamların ardından cenazelerin ailelere teslim edilmeyip İmralı Adası'na gizlice gömülmeleri yetmiyormuş gibi, mezar ziyaretleri de uzun yıllar yasaklandı.