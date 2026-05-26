Dijital terörizmin organize kaosuna geçit yok... Kurumlar arası ortak operasyon: 93 hesap kapatıldı
Türkiye dijital egemenlik ve bilgi güvenliği ekseninde sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerine karşı topyekün harekete geçti. Kurumlar arası hızlı müdahale mekanizmasıyla son 3 günde devlet büyüklerine hakaret eden ve dezenformasyon yayan 93 hesap engellendi. Geçen hafta da 1352 FETÖ bağlantılı hesap kapatılmıştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın “dijital terörizm” olarak tanımladığı organize faaliyetlere karşı adli süreç başlatıldı. Operasyonların münferit müdahalelerden ziyade milli güvenliği korumaya yönelik kapsamlı stratejinin parçası olduğu kaydedildi. Dijital tehditlerin hukuk, iletişim ve güvenlik boyutuyla eş zamanlı takip edildiği yeni dönemde, provokatörlere hiçbir alanda geçit verilmeyeceği vurgulandı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
- Kapatılan hesapların kamu düzenini bozmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
- Bazı hesapların terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğu belirlendi.
- Kurumlar arası ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizması uygulandı.
- Hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Türkiye, dijital dünyada kamu düzenini hedef alan provokatörlere karşı kurumlar arası eş güdümle yeni mücadele dönemi başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara merkezli yürütülen operasyonlarda sosyal medya üzerinden toplumsal kaos yaratmayı amaçlayan organize ağlara ağır darbe indirildi.
93 KAOS YUVASINA KİLİT
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları son 3 günde ortak çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve hukuki incelemeler sonucunda suç unsuru taşıdığı saptanan 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
HESAP SAHİPLERİNE DOKUNULDU
Kapatılan hesapların kamu düzenini bozmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikleri yaydığı belirlendi.
Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.
TERÖRLE HİN BAĞ
Güvenlik kaynakları, engellenen hesapların sistematik dezenformasyon yürüttüğünü bildirdi. Bazı hesapların terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğu saptandı.
Sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin bireysel ifade sınırlarını aştığı, doğrudan toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğü kaydedildi.
YENİ NESİL STRATEJİ: GÜVENLİK, HUKUK, İLETİŞİM EŞGÜDÜMÜ
Süreçte kurumlar arası ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizması öne çıktı.
Dijital tehditlerin güvenlik boyutunun yanı sıra, hukuk ve iletişim perspektifiyle eş zamanlı takip edildiği aktarıldı.
Güvenlik çevreleri, operasyonların Türkiye'nin dijital egemenlik ve bilgi güvenliği ekseninde şekillendirdiği yeni nesil güvenlik stratejisinin önemli parçası olduğunu vurguladı.
DİJİTAL TERÖRİZME GEÇİT YOK
Geçtiğimiz hafta İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 1352 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığını duyurmuştu.
Duran, yaptığı açıklamada "dijital terörizm" kavramına dikkat çekerek, organize manipülasyon faaliyetlerinin milli güvenlik boyutuna ulaştığını dile getirmişti.