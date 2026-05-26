Dijital terörizmin organize kaosuna geçit yok... Kurumlar arası ortak operasyon: 93 hesap kapatıldı

Kurumlar arası ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizması uygulandı.

Bazı hesapların terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğu belirlendi.

Kapatılan hesapların kamu düzenini bozmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara merkezli yürütülen operasyonlarda sosyal medya üzerinden toplumsal kaos yaratmayı amaçlayan organize ağlara ağır darbe indirildi.

93 KAOS YUVASINA KİLİT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları son 3 günde ortak çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve hukuki incelemeler sonucunda suç unsuru taşıdığı saptanan 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.