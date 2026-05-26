Ölüm sebebi gaflet ve dalalet! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezar taşını diktiler: CHP Bursa İl Örgütü'nden protesto

Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki bayramlaşma programı 30 Mayıs'a ertelenirken, parti içi ziyaret ve kabul heyetlerinin üyeleri resmi olarak açıklandı.

Eylem, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesi ve Sarıbal'ın bu süreçteki desteğine tepki olarak CHP Nilüfer Gençlik Kolları üyeleri tarafından düzenlendi.

CHP Bursa İl Örgütü'nün düzenlediği Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yazılı olduğu temsili mezar taşları bırakılarak parti içi protesto gerçekleştirildi.

CHP Bursa İl Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı bayramlaşma töreni, parti içi muhalefetin sıra dışı bir protestosuna sahne oldu.

Mezarlıktaki taşların üzerinde ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine destek veren Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yazılması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre protesto, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" gerekçesiyle hukuken yeniden göreve gelmesi ve Milletvekili Orhan Sarıbal'ın bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almasına tepki olarak gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada karar açıklandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan' kararı verdi. Karara göre Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri döndü.