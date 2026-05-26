Ölüm sebebi gaflet ve dalalet! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezar taşını diktiler: CHP Bursa İl Örgütü'nden protesto
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması CHP'yi karıştırdı. Genel merkezdeki eylemlerin ardından CHP Bursa İl Örgütü'nün bayramlaşma töreninde, Nilüfer Gençlik Kolları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yazılı olduğu "Kimsesizler Mezarlığı" pankartlı ve mezar taşlı protesto gerçekleştirildi.
Hızlı Özet Göster
- CHP Bursa İl Örgütü'nün düzenlediği Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yazılı olduğu temsili mezar taşları bırakılarak parti içi protesto gerçekleştirildi.
- Protesto kapsamında 'Kimsesizler Mezarlığı' yazılı pankart asılan alanda, Kılıçdaroğlu ve Sarıbal'ın adlarının yer aldığı mezarlık dekoru dikkat çekti.
- Eylem, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesi ve Sarıbal'ın bu süreçteki desteğine tepki olarak CHP Nilüfer Gençlik Kolları üyeleri tarafından düzenlendi.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayları hakkında 'mutlak butlan' kararı vererek Kılıçdaroğlu'nun görevine iadesini hukuken onaylaması protestonun temel nedeni olarak gösterildi.
- Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki bayramlaşma programı 30 Mayıs'a ertelenirken, parti içi ziyaret ve kabul heyetlerinin üyeleri resmi olarak açıklandı.
CHP Bursa İl Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı bayramlaşma töreni, parti içi muhalefetin sıra dışı bir protestosuna sahne oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MEZAR TAŞI
CHP Nilüfer Gençlik Kolları üyeleri, bayramlaşma alanına Kemal Kılıçdaroğlu ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yer aldığı temsili mezar taşları bıraktı.
ÖLÜM SEBEBİ GAFLET DALALET
Partililerin yoğun katılım gösterdiği programda, sahne yakınına kurulan temsili mezarlık dekorunun üzerine "Kimsesizler Mezarlığı" yazılı bir pankart asıldı.
Mezarlıktaki taşların üzerinde ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine destek veren Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın isimlerinin yazılması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre protesto, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" gerekçesiyle hukuken yeniden göreve gelmesi ve Milletvekili Orhan Sarıbal'ın bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almasına tepki olarak gerçekleştirildi.
NE OLMUŞTU?
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada karar açıklandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan' kararı verdi. Karara göre Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri döndü.
GENEL MERKEZE GİDECEĞİ TARİH NETLEŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla gerçekleştirilmesi planlanan bayramlaşma programının 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelendiğini bildirdi.
Sönmez ayrıca, 28 Mayıs'ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı.
Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç'ın görev alacağı belirtildi.