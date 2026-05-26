CHP'de "aklan da gel" formülü! Ekrem İmamoğlu savunma vermezse direkt disipline: Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle affetmeyeceği o isim
CHP'de mutlak butlan sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu" kurması bekleniyor. Komisyon için Akif Hamza Çebi'nin ismi zikrediliyor. Kılıçdaroğlu cephesi "Helallik isteyen ve özür dileyen CHP'li arkadaşlarımız affedilecektir" derken bir isme tüm kapılar kapatıldı. Kılıçdaroğlu'na bela okuyan Ali Mahir Başarır'ın geri dönüşü olmaksızın ihraç edileceği söyleniyor. Yolsuzluk ve rüşvetle anılanlar için ise "aklanın da gelin" formülü devreye alınacak. Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği tutuklu belediye başkanlarından savunma istenecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası yeni bir dönemin kapıları aralandı.
Olaylı bir tahliye süreci sonrası yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle bir araya geldikten sonra 1 Haziran'dan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacak.
KILIÇDAROĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: ARINACAĞIZ VE KAZANAĞIZ
"Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur..." mesajı veren Kılıçdaroğlu, "İktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız ve kazanacağız. Arınacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KOMİSYONU VE "AKİF HAMZAÇEBİ" İDDİASI
CHP içinden edindiğimiz kulis bilgisine göre; öncelikli gündem maddesi "arınma" olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu" kuracak.
Bahse konu komisyon için Akif Hamzaçebi'nin ismi zikrediliyor.
Partiden ihraç edilecek ya da üyeliği askıya alınacaklarla ilgili kararların bu komisyonda verilmesi bekleniyor.
DİSİPLİN MEKANİZMASI İŞLETİLECEK
Bir yandan da partide disiplin mekanizması işletilecek.
Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği ilk MYK toplantısında ihraç edilecek ve disipline sevk edilecek isimlerin masaya geleceği söyleniyor.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir" sözleri de partideki yeni disiplin sürecini işaret ediyor.
Polat, "Kemal Bey, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da kendisine saldırıda bulunan kişiyi bile affedip helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP'li arkadaşlarımızı affedecektir" dedi.
CHP'de skandal: Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na beddua!
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE BELA OKUYAN ALİ MAHİR BAŞARIR'I AFFETMEYECEK
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dileyip helallik istese de bir ismi affetmeyeceği öğrenildi. O isim CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.
Başarır, 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Allah onun belasını versin. Tarih onu affetmeyecek" demişti.
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAKSIZIN İHRAÇ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözler çok ağrına gitti. Ali Mahir Başarır'ın geri dönüşü olmaksızın ihraç edilmesi için çalışmalar başlatılacak.
Öte yandan yolsuzluk ve rüşvetten hüküm giyen CHP'li belediye başkanları için de "Aklanın da gelin" formülü devreye alınacak.
Kılıçdaroğlu, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki suç isnatları için Genel Merkez'e savunma yapmasını isteyecek.
"AKLANIN DA GELİN" DENİLECEK İSİMLER TAM LİSTE! LİSTE BAŞI EKREM İMAMOĞLU
Savunmaların ardından "gerekli görülen" isimler ve "savunma vermeyi reddeden" isimler CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.
Savunması istenecek isimler ise şöyle:
Ekrem İmamoğlu - İstanbul
Muhittin Böcek - Antalya
Tanju Özcan - Bolu
Mustafa Bozbey - Bursa
Rıza Akpolat - Beşiktaş
Resul Emrah Şahan - Şişli
Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü
Hasan Akgün - Büyükçekmece
İnan Güney - Beyoğlu
Onursal Adıgüzel - Ataşehir
Niyazi Nefi Kara (Manavgat – Antalya) - Yardımcısı baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülerle biliniyor.
Ömer Günel (Kuşadası – Aydın)
Yılmaz Tozan (Eşme – Uşak)
