CHP'de "aklan da gel" formülü! Ekrem İmamoğlu savunma vermezse direkt disipline: Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle affetmeyeceği o isim

Kılıçdaroğlu, partide 'arınma' sürecini başlatarak "Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur... Arınacağız" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan CHP'li belediye başkanlarından savunma istenecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine beddua eden Ali Mahir Başarır'ı geri dönüşü olmaksızın ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu, partide 'Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu' kuracak ve Akif Hamzaçebi'nin bu komisyonda görev alması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yeniden yönetimi devraldı ve 1 Haziran'da Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası yeni bir dönemin kapıları aralandı. Olaylı bir tahliye süreci sonrası yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle bir araya geldikten sonra 1 Haziran'dan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacak.

KILIÇDAROĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: ARINACAĞIZ VE KAZANAĞIZ



"Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur..." mesajı veren Kılıçdaroğlu, "İktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız ve kazanacağız. Arınacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KOMİSYONU VE "AKİF HAMZAÇEBİ" İDDİASI



CHP içinden edindiğimiz kulis bilgisine göre; öncelikli gündem maddesi "arınma" olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu" kuracak.