Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’ndanki isimler! | Mansur Yavaş kimle hareket edecek?

MYK LİSTESİNDE KİMLER VAR

"Dün akşam Kemal Bey 7 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini seçti o liste de var elimde." diyen Erandaç şu isimleri saydı:

Akif Hamzaçebi

Faik Öztrak

Bülent Kuşoğlu

Orhan Sarıbal

Yıldırım Kaya

Müslim Sarı

Turan Aydoğan

Mehmet Tüm

Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının pazartesi günü göreve başlayacağını belirten Erandaç, Akif Hamzaçebi'nin Genel Sekreter Faik Öztrak'ın ise Parti Sözcüsü olmasının beklendiğini belirterek, "Bu isimlere bir iki isim daha var mesela Berhan Şimşek ismi de geçiyor olabilir mi olmaz mı bilmiyoruz." dedi.

BAY KEMAL'İN PLANI

Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş takvimine göre; 30 Mayıs Cumartesi günü partililerle bir araya gelerek bayramlaşma ve halk toplantısı gerçekleştireceği, 1 Haziran Pazartesi günü yeni MYK listesini resmen açıklayarak genel merkezde göreve başlayacağı, salı günü ise TBMM'deki odasına geçerek milletvekilleriyle ikili görüşmelere başlayacağı belirtildi.