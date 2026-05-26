Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’ndanki isimler! | Mansur Yavaş kimle hareket edecek?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs’ta genel merkeze dönerek parti içinde geniş çaplı bir "arınma" ve disiplin süreci başlatmaya hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekiplerine yönelik ihraç dalgasının konuşulduğu kulislerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edeceği belirtilirken Akif Hamzaçebi ve Faik Öztrak gibi isimlerin yer aldığı 7 kişilik yeni A takımı da netleşti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı, parti yönetiminde hukuki ve siyasi bir dönüşüm süreci başlattı.
Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Mayıs'ta resmi olarak CHP Genel Merkezi'e giderek partililerle bayramlaşacağı ve makamına oturacağı öğrenildi.
"ARINMA" HAREKATI BAŞLIYOR
Kulislerden edinilen bilgilere göre, göreve iade edilen Kılıçdaroğlu'nun parti içinde "Arınma" ve geniş çaplı bir disiplin süreci yürüteceği iddia ediliyor. Bu kapsamda, başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekipleri olmak üzere, adı usulsüzlük iddialarıyla anılan bazı isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınacağı ve ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edileceği konuşuluyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI VE MANSUR YAVAŞ'IN DURUMU
Sürecin en çok merak edilen noktaları ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadros ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumu...
Takvim Yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında CHP içindeki gelişmeleri ve Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımına ilişkin kulisleri aktararak, "Mansur Yavaş Kemal Bey'le devam edecek." dedi.
Erandaç şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş Kemal Bey'le devam edecek. Yeni kurulacak partiye yani bu işte Ekim Partisi diyorlar başka isimler de var. Memleket Partisi, İstiklal Partisi ondan sonra Özgürlük Partisi diye isimler geçiyor yani bunlar iki günden beri konuşulan isimler Mansur Yavaş Kemal Bey ile kalacak. Eğer CHP'deki kavgalar kaos devam ederse Mansur Yavaş ayrılıp ki cumhurbaşkanlığı adaylığı önemli olay haline gelecek gelecek yıllar itibariyle önemli bir gelişme de orada daha sonra da ayrılıp bağımsız olabilir ama Kemal Bey'le hareket edecek."
MYK LİSTESİNDE KİMLER VAR
"Dün akşam Kemal Bey 7 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini seçti o liste de var elimde." diyen Erandaç şu isimleri saydı:
- Akif Hamzaçebi
- Faik Öztrak
- Bülent Kuşoğlu
- Orhan Sarıbal
- Yıldırım Kaya
- Müslim Sarı
- Turan Aydoğan
- Mehmet Tüm
Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının pazartesi günü göreve başlayacağını belirten Erandaç, Akif Hamzaçebi'nin Genel Sekreter Faik Öztrak'ın ise Parti Sözcüsü olmasının beklendiğini belirterek, "Bu isimlere bir iki isim daha var mesela Berhan Şimşek ismi de geçiyor olabilir mi olmaz mı bilmiyoruz." dedi.
BAY KEMAL'İN PLANI
Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş takvimine göre; 30 Mayıs Cumartesi günü partililerle bir araya gelerek bayramlaşma ve halk toplantısı gerçekleştireceği, 1 Haziran Pazartesi günü yeni MYK listesini resmen açıklayarak genel merkezde göreve başlayacağı, salı günü ise TBMM'deki odasına geçerek milletvekilleriyle ikili görüşmelere başlayacağı belirtildi.