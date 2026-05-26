CHP'de İzmir çatlağı! Yandaşı da gizleyemedi: "Cemil Tugay Tunç Soyer’den nefret ediyor"
Yoldaş dedikleri Tunç Soyer’i cezaevine gönderen pimi kendi halefi Cemil Tugay’ın çektiği resmi belgelerle kanıtlandı. İzmir’i borç batağına ve kokuya mahkum edenlerin rant kavgası adliyede biterken, CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever bile yaşanan rezaleti gizleyemedi: "Şimdiki başkan Soyer’den nefret ediyor, aralarında resmen düşmanlık var, İzmir'de birbirlerini boğacak hale gelmişler..."
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hazırlanan 1770 sayfalık tevdî raporu, Tunç Soyer hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının başlamasına yol açtı.
- İZBETON A.Ş. üzerinden Örnekköy ve Gaziemir projelerinde paravan kooperatiflerle kamu zararı oluşturulduğu iddiaları belgelendi.
- CHP içindeki iç çatışmalar, Enver Aysever'in 'İzmir'de kıyamet koptu' açıklamasıyla kamuoyuna yansıdı.
- 16 Nisan 2026'da Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu, ihaleye fesat ve zimmet suçlarından tutuklandı.
- Cemil Tugay'ın teftiş raporu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyon kararında hukuki dayanak oluşturdu.
CHP içindeki rant, koltuk ve intikam savaşı artık gizlenemez boyuta ulaştı. CHP yandaşı gazetecilerden Enver Aysever, YouTube yayınında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki kirli savaşı açık açık itiraf etti.
Aysever, mevcut Başkan Cemil Tugay'ın eski Başkan Tunç Soyer'den "nefret ettiğini" ve düşman olduğunu söylerken, İzmir'deki sol çatlağın büyüklüğünü "Telefonuma mesajlar yağıyor, orada kıyamet koptu" sözleriyle ifşa etti
PİMİ MEVCUT BAŞKAN ÇEKTİ: 1770 SAYFALIK DEV DOSYA
İzmir siyasetini altüst eden ve Tunç Soyer ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklanmasına yol açan soruşturmanın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay imzasıyla adliyeye gönderilen bir "Tevdi Raporu" ile başladığı ortaya çıktı.
Cemil Tugay'ın talimatıyla belediye içinde kurulan Teftiş Kurulu'nun hazırladığı 84 sayfalık ana rapor ve tam 1770 sayfalık ek evrak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Soruşturma defterine resmen işlenen bu suç duyurusu, savcılığın operasyon düğmesine basmasındaki en büyük hukuki dayanak oldu.
YANDAŞI BİLE GİZLEYEMEDİ: "BİRBİRLERİNİ BOĞUYORLAR"
Tunç Soyer'in cezaevine girmesiyle sonuçlanan süreçte parti içindeki nefreti gözler önüne seren Aysever, "Şimdiki belediye başkanı (Cemil Tugay) Tunç Soyer'den nefret ediyor, nefret ediyor o kadar yani! Hoşlanmıyor, düşman..." diyerek CHP'li iki başkan arasındaki davayı tescilledi.
"TELEFONUMA MESAJLAR YAĞIYOR, BİRBİRLERİNİ BOĞACAKLAR!"
İzmir'deki gazetecilerden kendisine sürekli bilgi aktığını belirten Aysever, CHP medyasının sansürlemeye çalıştığı kaosu şu sözlerle itiraf etmek zorunda kaldı:
"İzmir'de birbirlerini boğacak hale gelmişler. Bende var, cep telefonuma gelen mesajlarda var, oranın gazetecileri bunları söylüyor, İzmir'de kıyamet kopmuş!"
Aysever, İzmir'deki bu "birbirini boğma" evresinin bugünün meselesi olmadığını, arkasında genel merkezdeki taht kavgalarının yattığını belirtti. CHP'deki kliklerin yerel yönetimleri nasıl paylaştığını şu sözlerle deşifre etti:
Kemal Bey'in Adamına Ekrem İnfazı: Aysever, hapisteki Tunç Soyer'in mutlak butlan sonrası yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, mevcut başkan Cemil Tugay'ın ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisine biat ettiğini söyledi.
"Bütün Adayları Ekrem Bey Belirledi": İstanbul ve Türkiye'deki tüm belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu tarafından dikte edildiğini belirten Aysever, "Türkiye'deki her yeri Ekrem Bey belirlediği için rahatsızlık olmadı mı? Bugünün sorunları değil bunlar" diyerek CHP'deki "Tek Adam" ve "Eş Başkanlık" krizinin yerelde patladığına dikkat çekti.
"Öyle ilginç bir tablodayız ki; bunu İzmirliler benden iyi bilir. Tunç Soyer hapiste ve Tunç Soyer Kemal Bey'i destekliyor. Şimdiki belediye başkanı Tunç Soyer'den nefret ediyor, nefret ediyor o kadar yani, hoşlanmıyor, düşman.
O artık Özgür Özel'le hareket ediyor. Ama bu, bugünün çatlağı mı? Bir sene önce de vardı bu. Aylarca bu konuşulmadı mı? Yani Kemal Bey ortada yokken de bu konuşulmadı mı? Ya da İstanbul'daki belediye başkan adaylarının tamamını Ekrem Bey belirlediği için tartışmalar olmadı mı?
Türkiye'deki her yeri Ekrem Bey belirlediği için tartışmalar olmadı mı, rahatsızlık olmadı mı? Yani bugünün sorunları değil bunlar fakat kolay geliyor insanlara.
'İzmir'de birbirlerini boğacak hale gelmişler.' Bende var, cep telefonuma gelen mesajlarda var, oranın gazetecileri bunları söylüyor, İzmir'de kıyamet kopmuş."
NE OLMUŞTU?
16 Nisan 2026 tarihinde İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 şüphelinin ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de tutuklama kararı verilmişti.