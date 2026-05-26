CHP'de İzmir çatlağı! Yandaşı da gizleyemedi: "Cemil Tugay Tunç Soyer’den nefret ediyor"

Aysever, İzmir'deki bu "birbirini boğma" evresinin bugünün meselesi olmadığını, arkasında genel merkezdeki taht kavgalarının yattığını belirtti. CHP'deki kliklerin yerel yönetimleri nasıl paylaştığını şu sözlerle deşifre etti:

Kemal Bey'in Adamına Ekrem İnfazı: Aysever, hapisteki Tunç Soyer'in mutlak butlan sonrası yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, mevcut başkan Cemil Tugay'ın ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisine biat ettiğini söyledi.

"Bütün Adayları Ekrem Bey Belirledi": İstanbul ve Türkiye'deki tüm belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu tarafından dikte edildiğini belirten Aysever, "Türkiye'deki her yeri Ekrem Bey belirlediği için rahatsızlık olmadı mı? Bugünün sorunları değil bunlar" diyerek CHP'deki "Tek Adam" ve "Eş Başkanlık" krizinin yerelde patladığına dikkat çekti.

"Öyle ilginç bir tablodayız ki; bunu İzmirliler benden iyi bilir. Tunç Soyer hapiste ve Tunç Soyer Kemal Bey'i destekliyor. Şimdiki belediye başkanı Tunç Soyer'den nefret ediyor, nefret ediyor o kadar yani, hoşlanmıyor, düşman.



O artık Özgür Özel'le hareket ediyor. Ama bu, bugünün çatlağı mı? Bir sene önce de vardı bu. Aylarca bu konuşulmadı mı? Yani Kemal Bey ortada yokken de bu konuşulmadı mı? Ya da İstanbul'daki belediye başkan adaylarının tamamını Ekrem Bey belirlediği için tartışmalar olmadı mı?



Türkiye'deki her yeri Ekrem Bey belirlediği için tartışmalar olmadı mı, rahatsızlık olmadı mı? Yani bugünün sorunları değil bunlar fakat kolay geliyor insanlara.



'İzmir'de birbirlerini boğacak hale gelmişler.' Bende var, cep telefonuma gelen mesajlarda var, oranın gazetecileri bunları söylüyor, İzmir'de kıyamet kopmuş."

NE OLMUŞTU?

16 Nisan 2026 tarihinde İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 şüphelinin ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de tutuklama kararı verilmişti.