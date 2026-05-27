Bakanlık, bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla başlanması ve ağır et tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, bayram boyunca hem kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin hem de sağlıklı bireylerin beslenme düzenine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince artan et tüketimiyle birlikte sağlıklı beslenme, hijyen ve doğru saklama koşulları konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle kurban etinin hazırlanması, pişirilmesi ve muhafaza edilmesi sırasında yapılacak hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar, güne ağır et tüketimiyle başlamanın sindirim sistemini zorlayabileceğini belirterek, gün içerisindeki porsiyon kontrolünün de ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada bayram sabahında kahvaltının atlanmaması gerektiğine dikkat çekildi. Kahvaltıda süt ürünleri, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmek gibi dengeli besinlerin tercih edilmesi önerildi.

Kurban Bayramı’nda çiğ ya da az pişmiş et tüketiminin sağlık riski oluşturduğu vurgulandı.

ET TÜKETİMİNDE ÖLÇÜ VE DENGE ÖNEMLİ

Kurban Bayramı'nda yalnızca et miktarına değil, tüketim şekline de dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi ya da salata eşliğinde tüketilmesinin daha sağlıklı bir yöntem olduğu belirtilirken, tatlı ve hamur işi tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca gün içerisinde yeterli su tüketilmesi ve en az 30 dakikalık yürüyüş yapılması tavsiye edildi.