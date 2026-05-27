Taze kurban eti hemen yenir mi, buzdolabında nasıl saklanır? Bakanlıktan doğru beslenme rehberi
Kurban Bayramı’nda et tüketimi, saklama koşulları ve mutfak hijyeni hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan önemli uyarı geldi. Uzmanlar yeni kesilmiş etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirtirken kurban etinin doğru pişirilme yöntemleri, sakatatlardaki kolesterol tehlikesi ve derin dondurucuda et saklama kurallarına dair tüm detayları paylaştı. İşte adım adım sağlıklı bayram rehberi.
Hızlı Özet Göster
- Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince sağlıklı beslenme, hijyen ve doğru saklama koşulları konusunda vatandaşları uyardı.
- Kurban etlerinin hazırlanması, pişirilmesi ve muhafazası sırasında yapılacak hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.
- Bakanlık, bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla başlanması ve ağır et tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
- Yeni kesilmiş etlerin hemen tüketilmemesi, dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerektiği ifade edildi.
- Etlerin yüksek ateşte uzun süre pişirilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince artan et tüketimiyle birlikte sağlıklı beslenme, hijyen ve doğru saklama koşulları konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle kurban etinin hazırlanması, pişirilmesi ve muhafaza edilmesi sırasında yapılacak hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.
Bakanlık, bayram boyunca hem kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin hem de sağlıklı bireylerin beslenme düzenine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
BAYRAM SABAHI HAFİF VE DENGELİ BAŞLAMALI
Açıklamada bayram sabahında kahvaltının atlanmaması gerektiğine dikkat çekildi. Kahvaltıda süt ürünleri, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmek gibi dengeli besinlerin tercih edilmesi önerildi.
Uzmanlar, güne ağır et tüketimiyle başlamanın sindirim sistemini zorlayabileceğini belirterek, gün içerisindeki porsiyon kontrolünün de ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.
ET TÜKETİMİNDE ÖLÇÜ VE DENGE ÖNEMLİ
Kurban Bayramı'nda yalnızca et miktarına değil, tüketim şekline de dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi ya da salata eşliğinde tüketilmesinin daha sağlıklı bir yöntem olduğu belirtilirken, tatlı ve hamur işi tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca gün içerisinde yeterli su tüketilmesi ve en az 30 dakikalık yürüyüş yapılması tavsiye edildi.
YENİ KESİLMİŞ ET HEMEN TÜKETİLMEMELİ
Sağlık Bakanlığı yeni kesilmiş etlerin sindirim açısından zorluk oluşturabileceğine dikkat çekti.
Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı bulunan kişilerin kurban etini hemen tüketmemesi gerektiği belirtilirken, etlerin birkaç gün buzdolabında dinlendirildikten sonra tüketilmesinin daha uygun olacağı ifade edildi.
Etlerin haşlama ve ızgara yöntemiyle pişirilmesi önerilirken, kızartma yönteminden kaçınılması gerektiği bildirildi.
YÜKSEK ISIDA PİŞİRME RİSK OLUŞTURABİLİYOR
Açıklamada etlerin çok yüksek ateşte uzun süre pişirilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.
Uzmanlar, yüksek ısının bazı kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceğini belirtirken, özellikle etin dış yüzeyinde yanık ve kömürleşme oluşmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Izgara yapılırken et ile ateş arasındaki mesafenin doğru ayarlanmasının önemli olduğu vurgulandı.
Etlerin iç sıcaklığının en az 75 dereceye ulaşması gerektiği belirtilirken, yüksek ateşin etin dışını hızla pişirip iç kısmının çiğ kalmasına yol açabileceği aktarıldı.
ET YEMEKLERİNE EKSTRA YAĞ EKLENMEMELİ
Bakanlık açıklamasında, et yemeklerinin mümkün olduğunca kendi yağıyla pişirilmesi gerektiği ifade edildi.
Özellikle kuyruk yağı ve tereyağı kullanımının sınırlandırılması gerektiği belirtilirken, fazla yağ tüketiminin kalp ve damar sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.
Kolesterol hastaları ve kalp-damar rahatsızlığı bulunan kişilere sakatat tüketiminden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
ÇİĞ ET TÜKETİMİ VE HİJYEN UYARISI
Kurban kesimi sırasında hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık, etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.
Çiğ etle temas eden bıçak, kesme tahtası ve yüzeylerin başka gıdalar için kullanılmaması gerektiği belirtilirken, çapraz bulaş riskine karşı mutfak hijyenine özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.
ZOONOZ HASTALIKLAR İÇİN KRİTİK UYARI
Açıklamada hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.
Kist hidatik, bruselloz, şarbon, verem, toksoplazmozis ve tenya gibi bazı hastalıkların kontrolsüz kesim ve hijyen eksikliği nedeniyle bulaşabileceği belirtilirken, kurbanlık hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Uzmanlar kesimden etin taşınmasına, saklanmasından pişirilmesine kadar tüm aşamalarda hijyen kurallarına uyulmasının birçok hastalığın önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtti.
ETLER KÜÇÜK PARÇALARA AYRILARAK SAKLANMALI
Bakanlık, kurban etlerinin büyük parçalar halinde değil, küçük porsiyonlara ayrılarak saklanmasını önerdi.
Etlerin buzdolabının buzluk bölümünde veya derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiği belirtilirken, çözdürülen etlerin yeniden dondurulmaması gerektiği hatırlatıldı.
Çözülen etlerin ise bekletilmeden tüketilmesi gerektiği ifade edildi.