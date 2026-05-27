Mezun olan gençlere 2 yıl GSS primi muafiyeti: İşte lise ve üniversite mezunları için yaş şartları

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında mezun olan gençlere 2 yıl süreyle muafiyet imkanı tanınıyor.

Lise mezunları için 20, üniversite mezunları için 25 yaş sınırı bulunuyor ve bu yaş sınırı geçildiğinde muafiyet sona eriyor.

Mezuniyet tarihinden itibaren başlayan 2 yıllık süre dolduğunda ve yaş sınırı aşıldığında gençler GSS yükümlüsü sayılıyor.

60 günden fazla prim borcu olanlar Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2026'ya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Ödeme gücü bulunmayanların GSS primi devlet tarafından karşılanıyor, ancak gelir belirli bir sınırın altında olmalı.

Çok sayıda genç için mezuniyet tarihi yaklaştı. Liseyi bitirmeye hazırlananlar tüm odağını üniversiteye çevirirken; üniversiteden mezun olacaklar da iş hayatına giriş heyecanı yaşıyor. Yeni mezun gençler için üniversiteye ya da işe girene kadar bazı kolaylıklar devreye giriyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili oluyor. Okulundan mezun olan gençlere 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkanı tanınıyor. Bu sayede gençlerin üniversiteye ya da işe girene kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alması sağlanıyor. Ancak bazı hallerde bu süre daha kısa olabiliyor.



Çünkü burada bir yaş kriteri bulunuyor. GSS muafiyetinin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi halinde muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.