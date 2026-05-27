Mezun olan gençlere 2 yıl GSS primi muafiyeti: İşte lise ve üniversite mezunları için yaş şartları
Lise mezuniyetine hazırlananları üniversite, üniversiteyi bitirmek için gün sayanları da iş bulma telaşı sardı. Bu gençlere GSS primi muafiyeti sunulurken, yaş ve yıl şartlarına dikkat etmek gerekiyor.
- Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında mezun olan gençlere 2 yıl süreyle muafiyet imkanı tanınıyor.
- Lise mezunları için 20, üniversite mezunları için 25 yaş sınırı bulunuyor ve bu yaş sınırı geçildiğinde muafiyet sona eriyor.
- Mezuniyet tarihinden itibaren başlayan 2 yıllık süre dolduğunda ve yaş sınırı aşıldığında gençler GSS yükümlüsü sayılıyor.
- 60 günden fazla prim borcu olanlar Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2026'ya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
- Ödeme gücü bulunmayanların GSS primi devlet tarafından karşılanıyor, ancak gelir belirli bir sınırın altında olmalı.
Çok sayıda genç için mezuniyet tarihi yaklaştı. Liseyi bitirmeye hazırlananlar tüm odağını üniversiteye çevirirken; üniversiteden mezun olacaklar da iş hayatına giriş heyecanı yaşıyor. Yeni mezun gençler için üniversiteye ya da işe girene kadar bazı kolaylıklar devreye giriyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili oluyor. Okulundan mezun olan gençlere 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkanı tanınıyor. Bu sayede gençlerin üniversiteye ya da işe girene kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alması sağlanıyor. Ancak bazı hallerde bu süre daha kısa olabiliyor.
Çünkü burada bir yaş kriteri bulunuyor. GSS muafiyetinin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi halinde muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.
SÜREYE VE YAŞA DİKKAT!
Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, örneğin bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada üniversiteye başlarsa, 25 yaşını dolduruncaya kadar GSS muafiyetinden yararlanmaya devam edebiliyor. Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir gencin 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkanı bulunurken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç en fazla 1 yıl bundan yararlanabiliyor.
MEZUNİYET TARİHİNE BAKIN
2 yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor.
Mezuniyetten sonra 2 yıllık süre dolduğu halde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS yükümlüsü sayılıyor. Bu durumda her ay, şu anki rakamlarla bin 981 lira prim ödemek gerekir. Ödeme gücü bulunmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3'te 1'inin (mevcut asgari ücrete göre 11 bin 10 liranın) altında olması gerekiyor.
BORCU OLANA KOLAYLIK
GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilmek için 60 günden fazla prim borcu bulunmaması gerekiyor. Ancak her yıl çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı ile borçlular sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Son karar ile GSS borcu olanların 31 Aralık 2026 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanındı. 2 yıllık süreyi doldurdukları halde GSS primi ödemeyen gençler, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Ancak, sağlık hizmetlerinden yararlansalar bile prim borçları birikmeye devam edecek.