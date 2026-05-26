İzmir’de izinsiz miting inadı provokasyona dönüştü | TOMA’ya saldıran vandala gözaltı

Bir eylemci, zırhlı polis aracına çıkarak TOMA'ya zarar vermeye çalıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, meydanı polis barikatlarıyla kapattı ve çevik kuvvet ekiplerini konuşlandırdı.

CHP'li Özgür Özel, İzmir Valiliği'nin engellemesine rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak istedi.

Gündoğdu Meydanı tahsis edilmesine rağmen kasten kriz çıkaran CHP il yönetimi, marjinal sol partileri polis barikatlarının önüne sürdü.(Haberin fotoğrafları AA ve AFP'den alınmıştır)

CHP'lilerin şikayetiyle başlatılan şaibeli kurultay davasında istinaf mahkemesinin kararıyla liderlik koltuğundan uzaklaştırılan Özgür Özel ve cephesinin İzmir'de sahneye koymak istediği izinsiz miting tiyatrosu, emniyet güçlerinin kararlı duruşuna çarptı. Düşük yönetimin kanunları hiçe sayarak kitleleri kışkırtması sonucu çıkan olaylarda, polis aracına saldırarak milletin malına zarar veren provokatör kıskıvrak yakalandı.

Az sayıdaki CHP'linin yanı sıra HKP gibi marjinal sol parti mensupları kızıl bayraklarla alana yöneldi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, devletin aldığı kararı tanımayacaklarını bildirdi.

İzmir Valiliği , alanın sınırlı kapasitesini gerekçe göstererek Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'nı adres gösterdi.

GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN POLİSİ HEDEF ALDILAR

İzinsiz miting dayatması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti.

Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı. Meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı.