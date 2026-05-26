İzmir’de izinsiz miting inadı provokasyona dönüştü | TOMA’ya saldıran vandala gözaltı
CHP’nin düşük yönetiminin İzmir’deki “Cumhuriyet Meydanı’nda miting dayatması” provokatif olaylara kapı araladı. Özel yönetimi ve CHP il başkanlığının kanun tanımaz çağrısıyla toplanan marjinal azınlık, emniyet güçlerinin sağduyulu uyarılarını hiçe sayarak barikatları aşmaya çalıştı. Kamu düzenini hedef alan eylemler sırasında bir vandal zırhlı polis aracına tırmanıp su püskürtme mekanizması ve kablolara zarar verdi. CHP’li saldırgan, TOMA’nın üzerinden indirilerek gözaltına alındı. Vandalın TOMA’ya yönelik saldırısı sırasında CHP’li göstericilerin alkışla tempo tutması tepki çekti.
- CHP'li Özgür Özel, İzmir Valiliği'nin engellemesine rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak istedi.
- İzmir Emniyet Müdürlüğü, meydanı polis barikatlarıyla kapattı ve çevik kuvvet ekiplerini konuşlandırdı.
- Toplanan kalabalık, emniyet güçlerinin dağılma çağrılarına uymayarak sloganlar attı.
- Bir eylemci, zırhlı polis aracına çıkarak TOMA'ya zarar vermeye çalıştı.
- Güvenlik güçleri, provokatör şahsı anında gözaltına aldı.
CHP'lilerin şikayetiyle başlatılan şaibeli kurultay davasında istinaf mahkemesinin kararıyla liderlik koltuğundan uzaklaştırılan Özgür Özel ve cephesinin İzmir'de sahneye koymak istediği izinsiz miting tiyatrosu, emniyet güçlerinin kararlı duruşuna çarptı. Düşük yönetimin kanunları hiçe sayarak kitleleri kışkırtması sonucu çıkan olaylarda, polis aracına saldırarak milletin malına zarar veren provokatör kıskıvrak yakalandı.
MİLİTAN SOLLA KOL KOLA
CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel, ilk şovunu İzmir'de yapmaya kalkıştı.
İzmir Valiliği, alanın sınırlı kapasitesini gerekçe göstererek Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'nı adres gösterdi.
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, devletin aldığı kararı tanımayacaklarını bildirdi.
Partililer, saat 12.00'de ısrarla Cumhuriyet Meydanı'na çağrıldı.
Az sayıdaki CHP'linin yanı sıra HKP gibi marjinal sol parti mensupları kızıl bayraklarla alana yöneldi.
GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN POLİSİ HEDEF ALDILAR
İzinsiz miting dayatması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti.
Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı. Meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı.
Barikatların önünde toplanan kalabalık, emniyet güçlerinin dağılma yönündeki kanuni anonslarına aldırış etmedi.
Sloganlar atarak taşkınlık çıkaran partili ve marjinal gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
DEVLETİN ARACINA ALÇAK SALDIRI
Arbede sırasında kamu düzenini hedef alan provokatif eylemler kameralara yansıdı. Gözü dönmüş eylemcilerden şüpheli şahıs, zırhlı polis aracının üzerine tırmandı.
TOMA'nın su mekanizmasını defalarca tekmeleyerek tahrip eden saldırgan, güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle gözaltına alındı.
Emniyet güçlerinin sağduyulu yaklaşımına rağmen kışkırtılmış grubun sergilediği saldırgan tavırlar dikkat çekti.
AL SANA MEYDAN
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı yakınında kendisini destekleyenlere hitap etti.
Dron kamerasıyla çekilen görüntüye alanın büyük oranda boş kaldığı yansıdı.
