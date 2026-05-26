Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi: Ne koltuğu bıraktı ne de grup başkanlığını | İptali için dilekçe verdi

CHP'de kurultay iptali sonrası sular durulmuyor. Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü kapalı grup toplantısında Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in bu görevinin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı’na resmi dilekçe verdi.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini göreve iade etti.
  • Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na 95 milletvekili oyuyla seçildi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Mutlak butlan sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi.

ÖZGÜR ÖZEL YERİNE YENİDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

CHP'de kriz büyürken Özgür Özel ve yönetimi YSK'ya yaptığı başvuru ile butlan kararına itiraz etti.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP'nin parti genel merkezinde cumartesi günü yapılan kapalı grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu.

Toplantıda yapılan seçim sonucunda Özgür Özel, 95 milletvekilinin oyuyla CHP'nin Grup Başkanı seçildi.

Mutlak butlan kararı ile tekrar gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun," açıklamasını yaptı.

Mutlak butlan kararı sonrası yükselen tansiyona Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir hamle geldi.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş

