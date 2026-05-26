Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi: Ne koltuğu bıraktı ne de grup başkanlığını | İptali için dilekçe verdi

Mutlak butlan sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

CHP'de kriz büyürken Özgür Özel ve yönetimi YSK'ya yaptığı başvuru ile butlan kararına itiraz etti.