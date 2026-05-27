Daha önce karara ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Kararın duyurulduğu akşam yaptığım açıklamada; 5 Mayıs 2026 tarihinde TBMM Grup Toplantımız sonrasında gazeteciler tarafından CHP'nin mutlak butlan davası hakkında görüşümüzün sorulması üzerine "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz." açıklamama istinaden; "geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır." demiştim. Yine mahkeme kararıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının kabul edilmiş olduğuna işaret etmiş, yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğuna değinmiştim. Direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumanın, bunun için de öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesini göstermesi gerektiğini vurgulamıştım.

Bu doğrultuda CHP'de ortak aklın egemen olmasını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP' nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmesinin hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacağına dikkat çekmiştim. Ayrıca etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde aynı zamanda da terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemenin elzem olduğunu, CHP'nin farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemesi gerektiğine önemle işaret etmiştim." "YAŞANAN GÖRÜNTÜLER DEMOKRASİMİZE YAKIŞMAMIŞTIR" Bahçeli hatırlamalarının ardından şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce Türk siyasetinin kurumsallaşması ve Türk demokrasisinin güçlenmesi adına bu temennilerimizin karşılık bulmasını arzu ederdik. Ancak gelinen noktada başlangıç itibariyle beklenen bir uzlaşma zemini oluşmamış aksine CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızla birlikte milletimizin hiçbir ferdinin arzu etmediği hadiseler vuku bulmuştur. Ortaya çıkan istenmeyen görüntüler iç ve dış kamuoyunda Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluşmasına ve ülkemiz aleyhine yürütülen karalama faaliyetlerine de zemin hazırlamıştır. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır."

MHP'nin başka bir partinin iç işlerine karışma niyeti olmadığını, ancak Türk demokrasisi ve siyasi istikrarı adına bu uyarıları yaptıklarını ifade eden Bahçeli, MHP'nin 57 yılı aşan geçmişinde benzer siyasi badireler ve mühendislik projeleri atlattığını belirterek şunları söyledi: "Biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin istikrarı, barış, huzur ve refahı için gayret gösteren bir hareketiz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi bu konularda yüksek bir tecrübeye de sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur. MHP, 57 yılı aşan geçmişinde birçok siyasi badire atlatmıştır. Farklı merkezlerden yönlendirilen siyasi mühendislik projeleriyle partiyi dizayn etmeye yönelik girişimlere maruz kalmıştır. "Türkeş'siz MHP" hayal edenlerin partimizi bölmek istediğini de gördük, hain darbe girişimlerine giden yolda en büyük engel olarak kabul ettikleri MHP'yi etkisizleştirmek için partimizi ele geçirmeye kalkanları da gördük. Kemal Kılıçdaroğlundan Özgür Özel hamlesi: Ne koltuğu bıraktı ne de grup başkanlığını | İptali için dilekçe verdi 1992 yılında partimiz 19 milletvekiliyle grup kurma aşamasındayken altı milletvekilinin ayrılmasıyla önemli bir sınamayla karşı karşıya kalmıştır. 2016 yılında ise hukuksuz girişimlerle partimizin bölünmek istendiği görülmüştür. Tüm bu süreçlerde çeşitli siyasi ittifaklara karşı milliyetçi ülkücü dünya görüşümüzün heybemize yüklediği derin tecrübe, köklü parti geleneğimiz ve demokratik mücadele yöntemleriyle siyasi varlığımızı sürdürme gayreti içerisinde olduk. Bugün Türk siyasi hayatında yarım asrı aşan köklü bir geçmişe sahibiz." Vurgulamak isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi mücadelede farklı taraflarda olduğumuz bir partidir. Geçmişte karşılaştığımız çoğu zorluk karşısında ve Partimize yönelik operasyonlar sırasında, demokratik siyasi kültürümüz ve parti kurumsallığının sürdürülmesi adına kendilerinden bir destek ve dayanışma görmediğimizi belirtmek isterim. Geçmişte CHP'den bu konularda bir destek görmediklerini de ekleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz. Bu tecrübeye dayanarak, CHP'nin benzer bir duruma düşmesine engel olunması gerektiğini belirtmek de bizim için Türk milletine karşı bir sorumluluktur. Zira bize göre, CHP'de yaşanan son gelişmeler, CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir." "TÜRK SİYASETİNİN İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Siyasi partilerin kurumsal yapılarının zayıflamasının toplumsal tansiyonu yükselteceğini ve gerilimi sokak hareketlerine taşıyabileceğini belirten Bahçeli, iç cephenin tahkim edilmeye çalışıldığı bir dönemde "CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilemeyecek bir durumdur." uyarısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'deki parti enflasyonuna dikkat çekerek, siyasi istikrarın ancak güçlü ve köklü kurumlarla sağlanabileceğini vurguladı. CHP'de yaşanan "mutlak butlan" krizinin sokak hareketlerine ve parti içi çatışmaya dönmesinden endişe ettiklerini belirten Bahçeli, bu durumun Türk demokrasisinde "yaralı bir hafıza" bırakacağı uyarısında bulundu. "180 PARTİ VAR AMA..."

Türkiye'de yüzlerce siyasi oluşumun bulunduğunu ancak köklü kurumsallaşmanın önemini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 180'in üzerinde siyasi parti bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında Türkiye için bir ekol hâline gelmiş, uzun yıllara yayılan siyasi faaliyetleriyle Türk siyasetine ve milletimize hizmet etmiş parti sayısı oldukça sınırlıdır." Siyasi partilerin kalıcılığının hukuk ve demokrasi temelinde sorunları aşabilme yeteneğine bağlı olduğunu belirten MHP Lideri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlayışla siyasete yaklaştığını ve CHP'deki gelişmeleri de aynı perspektifle değerlendirdiğini ifade etti. "YARALI BİR HAFIZA OLUŞTURMASINDAN ENDİŞE ETMEKTEYİZ"

CHP'deki mevcut krizin sokak eylemlerine evrilme riskine karşı uyarıda bulunan Bahçeli, rekabetin toplumu ayrıştırıcı bir istikamete gitmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil; Türk demokrasisi ve siyasî kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz." UZLAŞI ZEMİNİ ZAYIFLAR UYARISI

Ana muhalefet partisindeki bölünmelerin Türkiye'nin asıl gündemine odaklanmayı engelleyeceğini belirten Bahçeli, bu durumun Türk demokrasisi açısından bir "talihsizlik" olacağını ifade etti. Bahçeli, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu endişemiz Cumhuriyet Halk Partisinde, kurumsal kimliği ve parti aidiyetini aşındıracak eylemlerin sağduyu ve uzlaşı zeminini de zayıflatacak olmasıdır. Kendi içerisinde bu denli bölünmelerin yaşandığı ülkemizin ikinci büyük partisinin, Türkiye'nin asli gündemine odaklanacak irade ve enerjiden yoksun kalması Türk demokrasisi açısından talihsizlik olacaktır. Ayrıca Türk milletinin kendilerine yüklediği sorumluluk çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunlarına makul ve tutarlı çözüm önerileri sunan, yapıcı muhalefet misyonunda da zafiyet yaratacaktır. CHP'de sorumlu aktörlerin bu hususu iyi tahlil edeceklerine ve CHP'yi ileriye taşıyacak sağlıklı ve emin adımları atacaklarına inanıyorum."