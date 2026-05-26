Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Gazze'yi unutmadı | "Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor"

Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip "Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapa sağlam, hızla yola devam ediyoruz" dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim, sevgili kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenabıallah'a hamdolsun diyorum.

Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum.

Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.

Kurban, bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibarıyla aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek; böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğergamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim; bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.