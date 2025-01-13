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Fener'de İrfan Can Kahveci kararı! 3 yıl daha devam

Fenerbahçe, 29 yaşındaki milli oyuncuyla olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Fener’de İrfan Can Kahveci kararı! 3 yıl daha devam

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    Fenerbahçe'de bir süredir geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci için karar verildi. Bu sezon sahaya çıktığı 22 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sarı- Lacivertliler, A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

    Fenerbahçe, Kahveci'nin Haziran 2025'e kadar geçerli olan eski sözleşmesini de revize etti. Oyuncunun mevcut sözleşmesindeki son yarım dönemlik maaşı da yeni kontratındaki ücret üzerinden artırıldı.

    29 yaşındaki oyuncu 7 milyon Euro karşılığında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden, "2020/21 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır" açıklamasını yaptı.

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