Fenerbahçeli Dusan Tadic hocaların vazgeçilmezi

Fenerbahçe'ye geçen sezonunun başında transfer olan Dusan Tadic performansıyla hem İsmail Kartal'ın hem de Jose Mourinho'nun değişilmez ismi oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın geçen sezon 58 resmi maçın 56'sında forma verdiği Dusan Tadic, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 16 da asist yaptı.

35 yaşındaki yıldız bu sezon Mourinho yönetiminde de oynanan 27 maçın tamamında süre aldı. Tadic bu süreçte 8 gol, 11 asiste imza attı. Fenerbahçe ile 2 sezonda 55'i lig olmak üzere 83 maça çıkan Dusan Tadic, 6 bin 501 dakika sahada kalırken 24 gol atıp 27 de asist yaptı.