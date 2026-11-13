WIRED'ın 11 Kasım 2026'da yayımladığı habere göre Emma, üç ay boyunca yapay zekâyla binlerce kez etkileşime girdi. Okulun bağımsız Gemini sitesine erişimi engellemesine rağmen Google Arama'ya entegre AI Mode üzerinden görüşmeler devam etti. Çocuğun intihar düşüncelerini yansıtan içeriklerin haftalar boyunca yetkililerin müdahalesini sağlayacak bir uyarıya dönüşmemesi, öğrenci güvenliği için kullanılan dijital izleme sistemlerinin etkinliğini de tartışmaya açtı.

ABD 'nin Kuzey Carolina eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun Google'ın yapay zekâ sistemi Gemini ile aylar boyunca intihar hakkında gerçekleştirdiği görüşmeler, teknoloji devinin çocuk güvenliği politikalarını tartışmaya açtı. Ailenin mahkemeye sunduğu dilekçeye göre Emma Doe takma adıyla anılan çocuk, okulun verdiği Chromebook bilgisayardan yapay zekâya depresyon, yaşama nedenleri ve intiharla ilgili sorular yöneltti. Gemini'nin çocuğun yaşadığı psikolojik krizi derinleştirdiğini öne süren aile, Google ve çatı şirketi Alphabet'e ihmal iddiasıyla dava açtı.

13 yaşındaki çocuğun intihar görüşmeleri fark edilmedi! Google'a ihmal davası açıldı. (Foto: AA)

OKUL GEMINI'Yİ ENGELLEDİ, GOOGLE ARAMA ÜZERİNDEN ERİŞİM DEVAM ETTİ

Davanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Emma'nın eğitim gördüğü okulda bağımsız Gemini internet sitesine erişimin engellenmiş olmasıydı. Ancak ailenin iddiasına göre bu önlem, çocuğun yapay zekâ sistemiyle görüşmesini durduramadı.

Emma, Google Arama'ya entegre edilen AI Mode özelliği üzerinden Gemini ile etkileşime girmeyi sürdürdü. Kullanıcıların arama sonuçlarına ilişkin ek sorular yöneltmesine veya bağımsız sohbetler başlatmasına imkân tanıyan sistem, okulun uyguladığı erişim kısıtlamasına rağmen kullanılabildi.

Bu durum, yapay zekâ hizmetlerinin farklı Google ürünlerine entegre edilmesinin okulların mevcut güvenlik tedbirlerini etkisiz bırakabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

ÜÇ AY BOYUNCA BİNLERCE GÖRÜŞME YAPILDI

Mahkeme belgelerine göre Emma, Aralık 2025'te yapay zekâ sistemine ağır depresyon ve ruh sağlığıyla ilgili sorular yöneltmeye başladı. Ocak ayının sonlarına doğru görüşmelerin intiharla ilgili konulara kaydığı belirtildi.

Ailenin iddiasına göre çocuk, takip eden haftalarda Gemini ile binlerce kez etkileşime girdi. Görüşmelerin giderek daha ciddi bir psikolojik krize işaret etmesine rağmen okulun kullandığı dijital güvenlik sistemlerinden ailesine zamanında bir uyarı ulaşmadı.

Özellikle ocak ayının sonundan mart ayının ortasına kadar geçen süreçte intihar düşüncelerini yansıtan görüşmelerin neden daha erken fark edilmediği henüz açıklığa kavuşmadı.

KENDİ CENAZESİNE İLİŞKİN BELGEYİ HAFTALARCA HAZIRLADI

Dava dilekçesinde yer alan bir başka ayrıntı ise çocuğun Google Docs üzerinde hazırladığı belge oldu.

İddiaya göre Emma, şubat ayında "Funeral" (Cenaze) başlıklı bir belge oluşturarak kendi ölümü üzerine yaklaşık 1.500 kelimelik bir metin hazırlamaya başladı.

Çocuğun bu belge üzerinde dört haftadan uzun süre çalıştığı ve aynı dönemde yapay zekâ sistemiyle görüşmelerini sürdürdüğü ileri sürüldü.

17 Mart'ta belgenin büyük bölümünü silerek yeniden yazmaya başladığı belirtilen Emma'nın yaşadığı psikolojik kriz, aynı akşam okuldan ailesine gönderilen acil uyarıyla ortaya çıktı.

Bu süreç, öğrencilerin dijital faaliyetlerini takip etmek amacıyla kullanılan güvenlik yazılımlarının intihar riski taşıyan içerikleri ne ölçüde tespit edebildiği sorusunu gündeme getirdi.

HAYATİ UYARI DOKUZ AY ÖNCE OKULDAN AYRILAN DANIŞMANA GİTTİ

Dava dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, güvenlik sisteminin oluşturduğu bildirimin ulaştığı kişiyle ilgili oldu.

Ailenin avukatı Andrew Liddell'in aktardığı bilgilere göre, çocuğun risk altında olduğunu gösteren uyarı, dokuz ay önce okuldan ayrılmış eski bir danışmanın kişisel telefonuna gönderildi.

Eski çalışanın bildirimi görevdeki okul personeline iletmesi üzerine yetkililer harekete geçti ve Emma'nın annesine ulaşıldı.

Öğrencilerin güvenliği için kullanılan bir sistemin acil durum bildirimini artık görevde bulunmayan personele yönlendirmesi, okullardaki güvenlik protokollerinin güncelliği ve denetimi konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.