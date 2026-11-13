ÖZEL'İN PM PLANI: LİSTEYİ DELDİRMEK İSTEMİYOR Kurultayın ikinci gününde 150 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek. Yeni PM'de 80 kişilik milletvekili grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 30 kişilik politika geliştirme grubu oluşturulması planlanıyor. Parti kulislerine yansıyan iddialara göre Özgür Özel, kendi belirlediği PM listesinin farklı gruplar tarafından değiştirilmesini önlemek ve seçimlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlamak amacıyla blok liste yöntemine sıcak bakıyor. Çarşaf listeyle farklı siyasi grupların yönetime girme ihtimali bulunurken, blok liste hazırlıkları Özel'in parti yönetimindeki hâkimiyetini pekiştirme hesabı olarak değerlendiriliyor. Özel'in 81 il başkanıyla görüşerek örgüt grubunda yer alacak 40 ismi belirlemesi beklenirken, genel başkana PM dışından beş kişiyi Merkez Yürütme Kurulu'na alma yetkisi tanındığı da belirtiliyor.

İMAMOĞLU PANİĞİ Mİ? Blok liste hazırlıklarının perde arkasında parti içindeki güç mücadelesinin bulunduğu öne sürülüyor. Kulislerde, Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana Özgür Özel ve ekibinin yönetimde ağırlığını artırdığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ise geri plana itildiği iddia ediliyor. İmamoğlu kanadının çarşaf liste seçiminde Özel'in hazırladığı PM listesini değiştirebileceği ihtimalinin, blok liste tercihinde etkili olduğu ileri sürülüyor. Öte yandan kurultay için hazırlanan videoda İmamoğlu'nun tutuklanması ve 19 Mart sürecine geniş yer verilmesi, Özel'in konuşmasında da İmamoğlu'nun hukuki sürecine değinmesi bekleniyor. Böylece kurultayda İmamoğlu'na verilen siyasi desteğin, ona yakın isimlerin yeni yönetimdeki temsiline ne ölçüde yansıyacağı da merak konusu oldu.

RÜŞVET İDDİALARI KURULTAY ÖNCESİ GÜNDEMDE Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayı öncesinde Özgür Özel hakkında soruşturma ifadelerine yansıyan para alışverişi iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadelerde babasının Özel'e çeşitli tarihlerde para verdiğini öne sürdü. Sarıgül'ün ifadelerinde parti genel merkezinin iç düzenlemesi, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı ile elden yapıldığı ileri sürülen ödemelere ilişkin iddialar yer aldı. Özel ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Avukatları aracılığıyla Emir Sarıgül hakkında hukuki süreç başlatan Özel, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Parti kaynakları da suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

GÖZLER TARTIŞMALI KURMAYLARDA Kurultay öncesinde yalnızca liste hesapları değil, bazı parti yöneticileri hakkında gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da tartışılıyor. İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmalarıyla bağlantılı haberlerde isimleri geçen Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın yeni Parti Meclisi'nde yer alıp almayacağı dikkatle takip edilecek. Özel'in kamuoyundaki tartışmaların odağında bulunan isimleri yeni yönetim kadrosuna taşıyıp taşımayacağı, kurultayın dikkat çeken tercihlerinden biri olacak. Söz konusu iddialar, adı geçen kişilerin suç işlediğinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor.