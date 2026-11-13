Yeni Parti'de demokrasi vitrinde, liste hesabı kuliste! Özel'in kurultay planı
“Türkiye Yenileniyor” sloganıyla ilk olağan kurultayına hazırlanan Yeni Parti'de, Özgür Özel'in tek adaylığı ve blok liste hazırlıkları parti içi demokrasi tartışmalarını gündeme taşıdı. Tüzükte çarşaf liste esas alınmasına rağmen genel başkanın desteklediği kadronun seçilmesini kolaylaştırabilecek yöntemin öne çıkması dikkat çekti. Özel hakkındaki para alışverişi iddiaları, İmamoğlu kanadının yeni yönetimdeki konumu ve CHP'ye davetiye gönderilmemesi de kurultay öncesi tartışmaların odağına yerleşti.
CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da ilk olağan kurultayını gerçekleştirecek. Parti yönetimi, kurultayı siyasette yeni bir başlangıç olarak sunarken, genel başkanlık yarışının tek adayla yapılacak olması ve yönetim seçimlerinde blok liste hazırlıkları dikkat çekiyor. Demokrasi ve katılımcılık söylemleriyle yola çıkan partide, ilk kurultay öncesinde yönetimin nasıl belirleneceği tartışılıyor.
DEMOKRASİ VAADİ TEK ADAYLA SINANACAK
Kurultayın ilk gününde 1.202 delege genel başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak katılacağı seçimde delegelerin karşısına alternatif bir isim çıkmayacak.
Özel, 8 Kasım'da gerçekleştirilen parti içi ön seçimde de tek aday olarak yarışmıştı. Parti yönetiminin açıkladığı verilere göre 639 bin 454 üyenin katıldığı seçimde Özel, geçerli oyların tamamını aldı.
Üyelerin doğrudan katılımıyla yapılan ön seçim demokrasi adına önemli bir adım olarak sunulurken, genel başkanlık için farklı bir adayın bulunmaması, parti içindeki siyasi rekabetin sınırlarına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
TÜZÜKTE ÇARŞAF LİSTE, KULİSLERDE BLOK LİSTE
Kurultayın en kritik tartışması ise Parti Meclisi seçimlerinde uygulanacak yöntem üzerinde yoğunlaştı. Yeni Parti tüzüğünde çarşaf liste esas alınmasına rağmen, seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması eğiliminin ağırlık kazandığı belirtiliyor.
Çarşaf liste, genel başkanın desteklemediği isimlerin de delegelerin oylarıyla yönetime girmesine daha geniş imkân tanırken blok liste, belirli bir yönetim kadrosunun topluca seçilmesini kolaylaştırabiliyor.
Tüzüğe göre delegelerin en az onda birinin yazılı önerisiyle blok listeye geçilebiliyor. Yöntem tüzüğe aykırı olmasa da Özel'in desteklediği yönetim kadrosunun korunmasını sağlayabilecek bu tercihin, partinin katılımcılık vaadiyle ne ölçüde örtüştüğü sorgulanıyor.
ÖZEL'İN PM PLANI: LİSTEYİ DELDİRMEK İSTEMİYOR
Kurultayın ikinci gününde 150 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek. Yeni PM'de 80 kişilik milletvekili grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 30 kişilik politika geliştirme grubu oluşturulması planlanıyor.
Parti kulislerine yansıyan iddialara göre Özgür Özel, kendi belirlediği PM listesinin farklı gruplar tarafından değiştirilmesini önlemek ve seçimlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlamak amacıyla blok liste yöntemine sıcak bakıyor. Çarşaf listeyle farklı siyasi grupların yönetime girme ihtimali bulunurken, blok liste hazırlıkları Özel'in parti yönetimindeki hâkimiyetini pekiştirme hesabı olarak değerlendiriliyor.
Özel'in 81 il başkanıyla görüşerek örgüt grubunda yer alacak 40 ismi belirlemesi beklenirken, genel başkana PM dışından beş kişiyi Merkez Yürütme Kurulu'na alma yetkisi tanındığı da belirtiliyor.
İMAMOĞLU PANİĞİ Mİ?
Blok liste hazırlıklarının perde arkasında parti içindeki güç mücadelesinin bulunduğu öne sürülüyor. Kulislerde, Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana Özgür Özel ve ekibinin yönetimde ağırlığını artırdığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ise geri plana itildiği iddia ediliyor.
İmamoğlu kanadının çarşaf liste seçiminde Özel'in hazırladığı PM listesini değiştirebileceği ihtimalinin, blok liste tercihinde etkili olduğu ileri sürülüyor.
Öte yandan kurultay için hazırlanan videoda İmamoğlu'nun tutuklanması ve 19 Mart sürecine geniş yer verilmesi, Özel'in konuşmasında da İmamoğlu'nun hukuki sürecine değinmesi bekleniyor. Böylece kurultayda İmamoğlu'na verilen siyasi desteğin, ona yakın isimlerin yeni yönetimdeki temsiline ne ölçüde yansıyacağı da merak konusu oldu.
RÜŞVET İDDİALARI KURULTAY ÖNCESİ GÜNDEMDE
Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayı öncesinde Özgür Özel hakkında soruşturma ifadelerine yansıyan para alışverişi iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadelerde babasının Özel'e çeşitli tarihlerde para verdiğini öne sürdü.
Sarıgül'ün ifadelerinde parti genel merkezinin iç düzenlemesi, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı ile elden yapıldığı ileri sürülen ödemelere ilişkin iddialar yer aldı.
Özel ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Avukatları aracılığıyla Emir Sarıgül hakkında hukuki süreç başlatan Özel, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Parti kaynakları da suçlamaların asılsız olduğunu savundu.
GÖZLER TARTIŞMALI KURMAYLARDA
Kurultay öncesinde yalnızca liste hesapları değil, bazı parti yöneticileri hakkında gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da tartışılıyor.
İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmalarıyla bağlantılı haberlerde isimleri geçen Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın yeni Parti Meclisi'nde yer alıp almayacağı dikkatle takip edilecek.
Özel'in kamuoyundaki tartışmaların odağında bulunan isimleri yeni yönetim kadrosuna taşıyıp taşımayacağı, kurultayın dikkat çeken tercihlerinden biri olacak. Söz konusu iddialar, adı geçen kişilerin suç işlediğinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor.
27 PARTİYE DAVET, CHP'YE KAPI KAPALI
Yeni Parti'nin kurultay hazırlıklarında dikkat çeken kararlardan biri de CHP'nin davet listesinin dışında bırakılması oldu. Kurultay için 27 siyasi partiye davetiye gönderilirken, Özel ve beraberindeki milletvekillerinin ayrıldığı CHP'ye davet yapılmadı.
Parti kurmayları, CHP yönetiminin demokratik yollarla göreve gelmediğini savunarak bu kararın doğal olduğunu belirtti.
CHP'de yaşanan siyasi ayrışma, Yeni Parti'nin ilk kurultayının davetli listesine de yansıdı.
ESKİ PARLAMENTERLERLE GÜÇ GÖSTERİSİ
Kurultay öncesinde geçmiş dönemlerde farklı siyasi partilerde görev yapan, aralarında eski bakanların da bulunduğu yüzlerce parlamenterin Yeni Parti'ye katılması da dikkat çekti.
Parti yönetiminin geniş siyasi destek olarak sunduğu bu katılımlar, kurultay öncesinde güç gösterisi olarak öne çıktı.
Ancak "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla yola çıkan partinin eski siyasi kadrolara ne ölçüde yer vereceği, yenilenme iddiası bakımından ayrı bir tartışma başlığı oluşturdu.
DEMOKRASİ SÖYLEMİ İLK SINAVINDA
Yeni Parti, ilk kurultayını Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak sunmaya hazırlanıyor. Ancak tek adaylı genel başkanlık seçimi, blok liste hesabı, genel başkana verilen yeni yetkiler ve yönetimdeki temsil tartışmaları, kurultayın demokratik işleyişine yönelik soruları gündemde tutuyor.
Özgür Özel'in desteklediği listenin ne ölçüde değişmeden sandıktan çıkacağı ve parti içindeki farklı grupların 150 kişilik PM'de nasıl temsil edileceği, 15 Kasım'daki seçimlerin ardından belli olacak.