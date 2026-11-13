Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Üç ülke arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu. 7597 sayılı Kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasını uygun bulan 7597 sayılı Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA ORTAK SAVUNMA ADIMI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasının onaylanması uygun bulundu.

Üç ülkeyi kapsayan anlaşmaya ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 Kasım 2026 tarihinde kabul edildi.