Üç ülkeden ortak savunma adımı! Mekke Anlaşması Resmî Gazete'de yayımlandı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu. Anlaşma, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Üç ülke arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu. 7597 sayılı Kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasını uygun bulan 7597 sayılı Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.
ÜÇ ÜLKE ARASINDA ORTAK SAVUNMA ADIMI
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasının onaylanması uygun bulundu.
Üç ülkeyi kapsayan anlaşmaya ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 Kasım 2026 tarihinde kabul edildi.
MEKKE ANLAŞMASI'NA RESMÎ ONAY
Resmî Gazete'de yayımlanan 7597 sayılı Kanun'un birinci maddesinde şu ifadeler yer aldı:
"7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunmuştur."
RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Üç maddeden oluşan Kanun'un yürürlük tarihi de netlik kazandı. İkinci maddede "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne yer verildi.
Kanun'un üçüncü maddesinde ise "Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür." ifadeleri kullanıldı.