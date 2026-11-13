UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta liderlik mücadelesi yaşanıyor. Hollanda ile Yunanistan, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.

Mücadele öncesinde puan ve averajları eşit olan iki ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak zirvede avantaj elde etmeyi hedefliyor.

A Haber ekranlarında yayınlanan karşılaşmayı 22.45'te takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

HOLLANDA ATTIĞI GOL SAYISIYLA LİDER

Karşılaşma öncesinde Hollanda ve Yunanistan'ın 8'er puanı bulunuyor. İki takımın da gol averajı +2 olmasına rağmen Hollanda, toplamda 7 gol atması nedeniyle ilk sırada yer alıyor. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Yunanistan ise aynı puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Grupta Almanya 5 puanla üçüncü, henüz puan alamayan Sırbistan ise son sırada yer alıyor.

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK MÜCADELE

Hollanda ile Yunanistan arasındaki karşılaşmanın sonucu, gruptaki zirve yarışının seyrini doğrudan etkileyecek. İki takım da galip gelmesi halinde puanını 11'e yükselterek rakibiyle arasındaki farkı 3 puana çıkaracak. Beraberlik durumunda ise iki ekip de 9 puana ulaşacak ve Hollanda, toplam gol sayısındaki üstünlüğünü koruyarak Yunanistan'ın önünde kalacak.

Grupta 5 puanı bulunan Almanya da zirve yarışını sürdürüyor. Hollanda ile Yunanistan arasındaki mücadelenin ardından liderlik koltuğunda hangi takımın yer alacağı ve iki ekip arasındaki puan farkı netleşecek.

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