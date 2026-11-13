Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki bir diyalog dünya gündemine damga vurdu. Zelenskiy, uzun süredir bir araya gelemediklerini dile getiren Meloni'ye "Görüşmeyi sen istemedin." sözleriyle imalı bir karşılık verdi.

12 Kasım 2026'da Dublin'de düzenlenen dokuzuncu Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı

DUBLİN'DE İKİLİ GÖRÜŞME

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 9. zirvesine katılan Zelenskiy ve Meloni burada ikili görüşmede bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin dün AST sırasında Ukrayna konulu "Berlin Formatı" toplantısına katıldığı ve bu toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki son üçlü görüşmeler ışığında, İtalya'nın Ukrayna'ya tam desteğini yeniden teyit etme fırsatı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Berlin Formatı" toplantısının ardından Başbakan Meloni'nin, Ukrayna lideri Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiği ve müzakerelerdeki ilerlemeyi gözden geçirdikleri ifade edildi.

Zelenskiy ise Meloni ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından kısa bir açıklama ve görüşmeden görüntüler içeren bir paylaşım yaptı.

Meloni ile verimli bir görüşme yaptıklarını, kendisine müzakere süreci, özellikle Abu Dabi'deki görüşmeler ve atılacak bir sonraki diplomatik adımlar hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Savaşın sona erdirilmesi, güvenlik garantileri ve tüm kıtamızın geleceği söz konusu olduğundan, Avrupa'nın bu sürece tam anlamıyla dahil olması büyük önem taşıyor. Ayrıca, Rusya'nın şehirlerimize ve enerji altyapımıza yönelik aralıksız saldırıları karşısında Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını da ele aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, önceliklerinin hava savunma sistemlerini güçlendirmek olduğunu kaydederek, "Bu sistemler için gerekli füzeleri temin etmek gerekiyor zira bunlar, kış aylarında halkımızı korumak için kritik bir öneme sahip. Ukrayna'ya sağladıkları sürekli yardım ve destekten dolayı Giorgia'ya ve tüm İtalya'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.