333 BİN 493 YATIRIMCI NET YATIRIM TUTARINI ALDI İletişim Başkanlığı, 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldığını duyurdu. Yatırımcılardan 333 bin 493'ü net yatırım tutarının tamamını ara ödeme kapsamında alırken, haksız kazanç elde ettiği tespit edilenlerin ödemelerden yararlandırılmadığı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda süreç ile ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır.

Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapıldı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

TBMM'de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.