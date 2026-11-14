Uçuş yasağının ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken havayolu şirketleri ve yolcular yetkililerden gelecek yeni duyurulara odaklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı açıklamada bulundu (Foto: AA)

BAKAN DUFFY'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelindeki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu yaşandığını doğruladı.

Duffy, uçuşların bu nedenle durdurulduğunu belirtirken FAA bünyesindeki teknik ekiplerin arızanın kaynağını belirlemek ve sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanı, ülke genelinde uçuşların durdurulmasının ardından açıklamada bulundu. Vatandaşlara paniğe kapılmamaları çağrısı yapan Bakan, "Halkımız korkmasın. Şu an havada olan yolcuları indireceğiz. Elimizde ne varsa her şeyi bu sorunu çözmek için kullanıyoruz. Bu bir 11 Eylül değil. Korkmayın. Başkan Trump bu konuda hemen liderliği üstlendi ve hızlı bir şekilde ilerlememiz için bize gerekli imkanları ve iletişimi sağladı. İşte liderler böyle yapar. Başkan Trump bize liderlik etme konusunda en iyisi." ifadelerini kullandı.

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