ABD’de uçuş krizi! 11 Eylül 2001’den bu yana ikinci kez ülke genelinde tüm seferler durduruldu: Sebebi kesinti mi?
ABD'de hava trafiği, telsiz frekanslarında meydana gelen sorunlar ve radar sistemlerinde yaşanan kesintiler nedeniyle durma noktasına geldi. Güvenlik riskleri ve olağanüstü koşullar gerekçe gösterilerek ülke genelindeki tüm uçuşların durdurulmasına karar verildi.
ABD'de hava trafik kontrol sistemlerinde meydana gelen iletişim arızası, ülke genelinde hava ulaşımını durma noktasına getirdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), güvenlik gerekçesiyle tüm havalimanlarından uçak kalkışlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.
Binlerce seferin etkilendiği kriz sırasında yaklaşık 3 bin 100 uçağın havada olduğu bildirildi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, teknik ekiplerin sorunun kaynağını araştırdığını açıkladı.
ABD HAVA SAHASINDA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızasının ardından acil durum kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle yürürlüğe konulan talimat kapsamında, ABD'deki havalimanlarından uçak kalkışları ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
FAA, kararın olağanüstü koşullar nedeniyle alındığını bildirirken ülke genelinde hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.
BİNLERCE SEFER ETKİLENDİ
Uçuşların durdurulmasıyla birlikte ABD genelindeki havalimanlarında yoğunluk yaşandı. İlk bilgilerde yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği öne sürülürken bu rakam henüz bağımsız
Uçuş yasağının ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken havayolu şirketleri ve yolcular yetkililerden gelecek yeni duyurulara odaklandı.
GÖKYÜZÜNDE 3 BİN 100 UÇAK
Ülke genelinde kalkışların durdurulduğu sırada yaklaşık 3 bin 100 uçağın ABD havalimanlarına doğru seyir hâlinde olduğu bildirildi.
Havada bulunan uçakların uçuşlarına devam etmelerine izin verilirken yeni kalkışlara yönelik yasak uygulandı. ABD'ye gelen uluslararası uçuşların ise ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi.
KRİZİN MERKEZİNDE İLETİŞİM VE RADAR SİSTEMLERİ
Hava ulaşımını etkileyen teknik sorunun, hava trafik kontrol merkezlerindeki iletişim frekansları ve radar kapasitesiyle bağlantılı olabileceği bildirildi.
FAA, uçuşların durdurulmasına ilişkin kararın güvenlik amacıyla alındığını açıklarken teknik aksaklığın kesin nedenine yönelik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
BAKAN DUFFY'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelindeki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu yaşandığını doğruladı.
Duffy, uçuşların bu nedenle durdurulduğunu belirtirken FAA bünyesindeki teknik ekiplerin arızanın kaynağını belirlemek ve sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülke genelinde uçuşların durdurulmasının ardından açıklamada bulundu. Vatandaşlara paniğe kapılmamaları çağrısı yapan Bakan, "Halkımız korkmasın. Şu an havada olan yolcuları indireceğiz. Elimizde ne varsa her şeyi bu sorunu çözmek için kullanıyoruz. Bu bir 11 Eylül değil. Korkmayın. Başkan Trump bu konuda hemen liderliği üstlendi ve hızlı bir şekilde ilerlememiz için bize gerekli imkanları ve iletişimi sağladı. İşte liderler böyle yapar. Başkan Trump bize liderlik etme konusunda en iyisi." ifadelerini kullandı.