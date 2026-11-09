Sarıgül'ün sapkın distopyası! Malum korumanın işaret ettiği berber ve yatak odasına girenler: Aylin Kotil'le Almanya'da "swinger" yaptı









"MUSTAFA SARIGÜL AYLİN'LE ALMANYA'DA SWİNGER PARTİLERİNE KATILDI"



Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir'i başka kadınlarla ve eski eşi Aylin Kotil'le ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi.



Konuya ilişkin ifade veren Demir'in beyanları "swinger" skandalını da açık etti.



Sarıgül'ün Şişli Meslek Yüksek Okulu çalışanı Hülya Kahraman'a "Ömer'le birlikte ol" dediğini anlatan koruma Ömer Demir, Aylin Kotil'le ilgili şoke eden itiraflarda bulundu.



Çarpık ve bir o kadar da ahlaksız düzeni bu sözlerle ifşa etti:



Aylin Kotil isimli kişi Mustafa Sarıgül'ün bir dönem eşiydi. Mustafa Sarıgül çok kez eşi ile cinsel birlikletik yaşamam için teklifte bulundu. Ben her defasında bu ahlaksız teklifleri kabul etmedim. Mustafa Sarıgül'ün amacı cinsel birlikletik yaşarken kendisinin izleme isteğiydi. Sarıgül'den korktuğum için her defasında bu teklifleri geçiştiriyordum.



"AYLİN'LE SWİNGER YAPTI, AYLİN'İN KUZENİYLE BİRLİKTE OLDU"



Mustafa Sarıgül, Aylin ile Almanya'da Swinger partilerine katıldığını, Aylin Kotil'in kuzeninin eşiyle cinsel birlikletik yasadığını bana söylemişti. Karlanz isimli kisiyle bu sekilde swinger partisine katıldığını duydum.





Skandal bununla da sınırlı değildi...



SARIGÜL'ÜN KARA VE PARA KUTULARI İLE BERBERİ



Beşir Ömer Demir'in tek tek isim verip Mustafa Sarıgül'ün kara kutularını ve sapkınlık ağındakileri deşifre etti.



Demir ek ifadesinde şunları söyledi:



Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'te bulunan Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sayısız kere söylediğini hatırlıyorum. Hatta Mustafa Sarıgül ile de iki kez bu otele beraber gittik. Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu. Kadınların kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum.



Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün bu seyahatlerinde yanında bulunmazdı. Mustafa Sarıgül evinde bir sey kaybolduğunda Emir'den şüphelenir, Emir'e üvey evlat yaklaşımında bulunurdu.



MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KARA KUTUSU AYNUR AYDIN



Aynur Aydın isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kisi tabiri caizse Mustafa Sarıgül'ün para işlerini bilen, yöneten kritik bir isimdi. Volkan Aslanbaş gibi bu kisinin de para konularıyla ilgili bilgisi mevcuttur. Aynur Aydın da Mustafa Sarıgül'ün yatak odasına girdiğine tanıklığım mevcuttur. Bu kadın Mustafa Sarıgül'ün kara kutusudur.



İlhami Kaymak isimli kişide Mustafa Sarıgül ile samimi olup Mustafa Sarıgül'ün gayrimenkullerini yöneten kişidir. Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirliklerinin Büyükelçilik binasının da Mustafa Sarıgül'e ait olduğunu duymuştum. Bu binanın tapuda kimin üzerine olduğu hakkında bilgim yoktur. (Binanın tadilat aşamasına da bir kez gittim)









O BERBER BU BERBER Mİ?



Zekai Erdem isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Mustafa Sarıgül'ün finans konularında bu kişiyle sohbet ettiğine şahidim. Bu kişinin asıl mesleği Ulus'ta berberliktir. Beşir Ömer Demir, Sarıgül'ün Ankara'da bir berberle daha ilişkisi olduğu iddia etmişti. Ancak Aynur Aydın ile de samimiyeti olup para konularını konuşurlardı. Alper Gündüz isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kisi Etiler Alkent'te oturup Zülfu Sümer'in patronuydu. Belediye sitesinde de çalışma ofisi mevcuttu. Şişli Belediyesine yüksek şekilde faturalar kesip belediyeden para aldığını duyuyordum. (Belediyeye yapılan isin gerçek değeri çok azdı, bu kisi Mustafa Sarıgül ile anlaşarak faturaları yüksek kesip belediyenin zarara uğramasına sebebiyet verdiğini duydum)







"ÖMER SARIGÜL BORSADA MANİPÜLASYON YAPTI"



Gamze Büyük isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişi Hasan Meşe'nin eski eşi olup, Ömer Sarıgül ile borsa anlamında piyasa manipülasyonuna kalkıştıklarını duydum. Ömer Sarıgül bu kişi üzerinden borsada tahta dediğiniz işlemler yapıyordu. Kenan Eroğlu isimli kişi ile son zamanlarda bu işlemleri takip ettiler.