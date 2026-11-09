Sarıgül'ün sapkın distopyası! Malum korumanın işaret ettiği berber ve yatak odasına girenler: Aylin Kotil'le Almanya'da "swinger" yaptı
YENİ Partili Mustafa Sarıgül'le ters ilişki görüntüleri ortaya çıkan koruma Beşir Ömer Demir, ikinci kez itirafçı oldu. Serbest kaldıktan sonra Sarıgül tarafından arandığını anlatan Demir, isim isim Sarıgül'ün yatak odasına girenleri saydı ve Ulus'taki berberin ismini verdi. Eşcinsel eğilimli fuhuş ağında "swinger" skandalı da patlak verdi. Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'le Almanya'da "swinger" partilerine katıldığı ve Kotil'in kuzeniyle cinsel ilişki yaşadığı iddia edildi. "Sarıgül çok kez eşi ile ilişki yaşamam için teklifte bulundu" diyen Beşir Ömer Demir, kendisini bu yapıyla tanıştıran Abdülkadir Sezgin'e de "Sübyancı" dedi.
YENİ Parti'nin ihraç edemediği Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel eğilimli fuhuş ve şantaj ağında mide bulandıran yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Daha önce "Cinsel saldırıya uğradım" diyerek itirafçı olan ve Sarıgül'le ters ilişki görüntülerini doğrulayan koruma Beşir Ömer Demir, ek ifade verdi.
"SERBEST KALINCA SARIGÜL ARADI"
Demir, adli kontrolle serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün kendisiyle iletişime geçtiğini belirtip "Serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül başka bir telefondan beni arayarak benimle konuşmak istedi. Ben de telefonu açıp neden aradığını sordum. Kendisi 'geçmiş olsun' diyerek telefonu kapattı. Bu telefon görüşmemiz WhatsApp üzerinden gerçekleşmiş olup yaklaşık 1 dakika sürdü. Daha sonradan avukatı benimle iletişime geçmek istedi, ben de kendisine cevap vermedim" ifadelerini kullandı.
"ELİF İLE İLİŞKİ YAŞA SİZİ İZLEMEK İSTİYORUM"
Beşir Ömer Demir'in detaylı ek ifadesinde öne çıkan en kritik başlıklardan biri, Mustafa Sarıgül'ün yakın çevresindeki çalışanlara ve kadrosuna yönelik eylemlerine dair tanıklıkları ve iddiaları oldu.
Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel kalemi olan ve yaklaşık 4-5 yıldır birlikte çalıştıkları "Elif" isimli kadınla ilişkisi olduğunu öne süren Demir, "Elif'in Mustafa Sarıgül'ün Ankara'daki evine gelip sıklıkla yatak odasına girdiğine tanıklığım vardır. Elif yatak odasına girdiğinde yaklaşık yarım saat kalıp evden ayrılırdı. Ayrıca Elif makam arabasında Mustafa Sarıgül'ün yanına oturduğunda Sarıgül tarafından temasa maruz kalırdı. Elif'in çoğu zaman "başkanım biri görecek, olmaz" seklinde serzenişte bulunduğunu hatırlıyorum" dedi. Sarıgül'ün kendisine "Elif ile ilişki yaşa sizi izlemek istiyorum" teklifinde bulunduğunu anlattı.
Bir dönem Sarıgül'ün medya işlerinden sorumlu olan Ece Doğan'ın da Sarıgül'ün tacizine uğradığı söyleniyor.
"ECE TAZİCE UĞRADIĞI İÇİN AYRILMAK İSTEDİ"
Koruma Ömer Demir, "Ece Doğan'ın Mustafa Sarıgül tarafından cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını daha sonradan ağlayarak Mustafa Sarıgül ile kavga ettiğini biliyorum. Bu kişi yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılları civarında bu olaydan dolayı isten ayrılmak istedi" şeklinde konuştu.
"MUSTAFA SARIGÜL AYLİN'LE ALMANYA'DA SWİNGER PARTİLERİNE KATILDI"
Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir'i başka kadınlarla ve eski eşi Aylin Kotil'le ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi.
Konuya ilişkin ifade veren Demir'in beyanları "swinger" skandalını da açık etti.
Sarıgül'ün Şişli Meslek Yüksek Okulu çalışanı Hülya Kahraman'a "Ömer'le birlikte ol" dediğini anlatan koruma Ömer Demir, Aylin Kotil'le ilgili şoke eden itiraflarda bulundu.
Çarpık ve bir o kadar da ahlaksız düzeni bu sözlerle ifşa etti:
Aylin Kotil isimli kişi Mustafa Sarıgül'ün bir dönem eşiydi. Mustafa Sarıgül çok kez eşi ile cinsel birlikletik yaşamam için teklifte bulundu. Ben her defasında bu ahlaksız teklifleri kabul etmedim. Mustafa Sarıgül'ün amacı cinsel birlikletik yaşarken kendisinin izleme isteğiydi. Sarıgül'den korktuğum için her defasında bu teklifleri geçiştiriyordum.
"AYLİN'LE SWİNGER YAPTI, AYLİN'İN KUZENİYLE BİRLİKTE OLDU"
Mustafa Sarıgül, Aylin ile Almanya'da Swinger partilerine katıldığını, Aylin Kotil'in kuzeninin eşiyle cinsel birlikletik yasadığını bana söylemişti. Karlanz isimli kisiyle bu sekilde swinger partisine katıldığını duydum.
Skandal bununla da sınırlı değildi...
SARIGÜL'ÜN KARA VE PARA KUTULARI İLE BERBERİ
Beşir Ömer Demir'in tek tek isim verip Mustafa Sarıgül'ün kara kutularını ve sapkınlık ağındakileri deşifre etti.
Demir ek ifadesinde şunları söyledi:
Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'te bulunan Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sayısız kere söylediğini hatırlıyorum. Hatta Mustafa Sarıgül ile de iki kez bu otele beraber gittik. Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu. Kadınların kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum.
Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün bu seyahatlerinde yanında bulunmazdı. Mustafa Sarıgül evinde bir sey kaybolduğunda Emir'den şüphelenir, Emir'e üvey evlat yaklaşımında bulunurdu.
MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KARA KUTUSU AYNUR AYDIN
Aynur Aydın isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kisi tabiri caizse Mustafa Sarıgül'ün para işlerini bilen, yöneten kritik bir isimdi. Volkan Aslanbaş gibi bu kisinin de para konularıyla ilgili bilgisi mevcuttur. Aynur Aydın da Mustafa Sarıgül'ün yatak odasına girdiğine tanıklığım mevcuttur. Bu kadın Mustafa Sarıgül'ün kara kutusudur.
İlhami Kaymak isimli kişide Mustafa Sarıgül ile samimi olup Mustafa Sarıgül'ün gayrimenkullerini yöneten kişidir. Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirliklerinin Büyükelçilik binasının da Mustafa Sarıgül'e ait olduğunu duymuştum. Bu binanın tapuda kimin üzerine olduğu hakkında bilgim yoktur. (Binanın tadilat aşamasına da bir kez gittim)
O BERBER BU BERBER Mİ?
Zekai Erdem isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Mustafa Sarıgül'ün finans konularında bu kişiyle sohbet ettiğine şahidim. Bu kişinin asıl mesleği Ulus'ta berberliktir.
Beşir Ömer Demir, Sarıgül'ün Ankara'da bir berberle daha ilişkisi olduğu iddia etmişti.
Ancak Aynur Aydın ile de samimiyeti olup para konularını konuşurlardı. Alper Gündüz isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kisi Etiler Alkent'te oturup Zülfu Sümer'in patronuydu. Belediye sitesinde de çalışma ofisi mevcuttu. Şişli Belediyesine yüksek şekilde faturalar kesip belediyeden para aldığını duyuyordum. (Belediyeye yapılan isin gerçek değeri çok azdı, bu kisi Mustafa Sarıgül ile anlaşarak faturaları yüksek kesip belediyenin zarara uğramasına sebebiyet verdiğini duydum)
"ÖMER SARIGÜL BORSADA MANİPÜLASYON YAPTI"
Gamze Büyük isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişi Hasan Meşe'nin eski eşi olup, Ömer Sarıgül ile borsa anlamında piyasa manipülasyonuna kalkıştıklarını duydum. Ömer Sarıgül bu kişi üzerinden borsada tahta dediğiniz işlemler yapıyordu. Kenan Eroğlu isimli kişi ile son zamanlarda bu işlemleri takip ettiler.
"ONA SÜBYANCI DERLERDİ"
Sarıgül'ün cinsel sapkınlık ağındaki isimlerden biri olan Beşir Ömer Demir, Abdülkadir Sezgin'in ismini verip "Sübyancı" dedi.
Demir, "Abdülkadir Sezgin isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişi dönemin Şişli 19 Mayıs Mahallesi muhtarı olup, Mustafa Sarıgül'ün özel kalem müdürüydü. Gençlik kamplarında yetkili olan kişi bu kişiydi. Kamptan çocukları belediyeye getiren bu kişiydi. Belediye çalışanları ondan "sübyancı" diyerek bahsederdi" şeklinde konuştu.
Nitekim Sezgin'in koruma Beşir Ömer Demir'i Sarıgül'le tanıştırdığı biliniyor. Aynı isim "Selam sana Sarıgül" şiiriyle de hafızalardaki yerini koruyor.
Ömer Demir ilk ifadesine şöyle demişti:
"O dönemde Şişli Belediyesi tarafından 'Liderlik' adı altında öğrencilerin katıldığı gençlik kampları düzenlenirdi. Mustafa Sarıgül dönemin belediye başkanı olduğundan konuşmacı olarak düzenlenen kampa katılmıştı. Kamplardan sorumlu Abdülkadir Sezgin beni liderlik kampında Mustafa Sarıgül ile tanıştırdı. Yazın Uludağ'daki kampa ve kışın Kumburgaz'da bulunan Artemis Marin Princess Otel'deki gençlik kamplarına katıldım. Tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra evlendim. Evlendiğimde de nikah şahidim Mustafa Sarıgül'dür."