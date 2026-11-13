"İddianameyi yapanları yargılayacağım" demişti! Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine mecaz kılıfı
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, "Ben yargılayacağım" sözleri nedeniyle başlatılan tehdit soruşturmasında SEGBİS üzerinden ifade verdi. İmamoğlu, bu kez "mecaz" savunmasına sığındı. Sözlerinin tehdit içermediğini öne sürerek kimseyi kişisel olarak hedef almadığını iddia etti.
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında kullandığı "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan tutuklu Ekrem İmamoğlu, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı sözler üzerine soruşturma başlattı. Tutuklu bulunan İmamoğlu, soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.
İmamoğlu, hakkında tehdit soruşturması başlatılmasına neden olan "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım" sözlerini savunurken bu kez "mecaz" kılıfına sığındı.
"YARGILAYACAĞIM" SÖZLERİNE MECAZ KILIFI
Hakkındaki soruşturmayı eleştiren İmamoğlu, sözlerinin şiddet çağrısı veya tehdit içermediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir şiddet övgüsü, hiçbir şiddet çağrısı içermeyen siyasi nitelikteki açıklamalarım, eleştirilerim, soruşturma ve dava konusu yapılıyor. Doğrusu her yeni soruşturmada savcılarımızın işi daha da ilerlettiğini görüyorum. Sözlerimden sürekli suç çıkarmaya çalışıyorlar. Bu soruşturmanın konusu inanılmaz; zira dünyanın en önemli işlerinden birini, anayasalarda, uluslararası sözleşmelerde yer alan bir hukuksal kavramı bir 'tehdit' sözü olarak nitelendiriyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçeğe ve hukuka aykırı gerekçelerle yaptırılmayan sorgumdan önce kullandığım 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım, merak etmeyin, ben iddianame yapanları yargılayacağım' sözlerim tehdit suçuymuş. Ben yargıç değilim. Mahkeme kurup yargılama yapacak konumda da değilim. Belli ki bir mecazi anlamda kullanıyorum. Kastımın ne olduğu çok açık. Ben kendi bildiğim doğruları anlatırım. Aleyhime düzenlenen sözde iddianameyi eleştiririm. Bana bu davayı açanları eleştiririm."
TEHDİT SORUŞTURMASINA İTİRAZ ETTİ
İfadesinde "yargılamak" sözcüğünün tehdit olarak değerlendirilemeyeceğini öne süren İmamoğlu, soruşturmaya yönelik eleştirilerini sürdürdü.
İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Bu tehdit midir? Savcılar, yargıçlar bunu tehdit olarak kabul ediyorsa bu benim değil, onların sorunu. Demek ki yürüttükleri yargısal faaliyete güvenmiyorlar. Kendine güvenen bir savcı, bir yargıç yargılama sözcüğünden korkmaz diye düşünüyorum. İster düz anlamı ister mecazi anlamı, 'yargılamak' eylemi nasıl tehdit olarak kabul edilebilir? Yargılama eylemi nasıl, hangi koşullarda tehdit sayılabilir? Türkiye'deki yargıçlar, mahkemeler yargılama yaparak tehdit suçunu mu işliyorlar? Kaldı ki bir iddianameyi yargılamak, içerik olarak karşısında durmak ve bana göre karşılaştığım tarihin en büyük hukuksuz süreçlerine karşın cevap vermek, sorgulamak benim en doğal hakkımdır. Bütün bunları millet adına karar verecek olan, vermesi gereken yargıçların huzurunda yapıyorum. Bunun nesi suç veya tehdit? Açılan bu soruşturma, Türkçemizde hiçbir hakaret, tehdit ve benzeri suç anlamı olmayan bir kavrama suç yüklemeye çalışmaktır."
İmamoğlu'na ifadesi sırasında, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım, merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleriyle ne demek istediği ve kimi ya da kimleri kastettiği soruldu.
İmamoğlu, sözlerinin iddianameye yönelik eleştiri niteliğinde olduğunu savunurken dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, mevcut Adalet Bakanı Akın Gürlek'i işaret etti.
İmamoğlu, soruya şu yanıtı verdi:
"Ben yargılayacağım' derken mecazi anlamda yazılan iddianamenin yanlış olduğunu, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu kastettim. Herhangi bir yargılama görevim olmadığı için yargılamam mümkün değildir. Ben bu sözlerle o zamanki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şu an Adalet Bakanı olan kişinin soruşturmayı yürütme sürecini ve uygulamalarını kastettim. İddianameyi yazanlar ya da mahkeme heyeti yönünde kişisel bir kastım yoktur. Kaldı ki iddianameyi yapanlar tarafından görev tanımı olarak mahkeme heyetinin anlaşılması da mümkün değildir."