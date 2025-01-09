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Fenerbahçe'de Kevin Danso harekatı

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euro teklif etti. Lens’ın ise bonussuz 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Fenerbahçe’de Kevin Danso harekatı

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    Kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Fransız ekibi Lens'ta forma giyen Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso yer alıyor. Oyuncu için bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fransız ekibinin ise bonussuz olarak 25 milyon Euro talep ettiği ve iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

    JUVE DE İSTİYOR
    Tecrübeli stoper ile Serie A ekibi Juventus'un da ilgilendiği gelen haberler arasında. Bu sezon Lens formasıyla 13 maça çıkan Danso söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Danso yerinde müdahaleleriyle öne çıkıyor. Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli stopere güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor. Avusturya Milli Takımı ile de 24 maça çıkan Danso milli formayla da gol sevinci yaşayamadı.

    ROMA VAZGEÇMİŞTİ
    Sezon başında Danso ile anlaşan Roma, sağlık kontrolünde oyuncunun kalbinde lekeye rastlanması sonucu transferden vazgeçmişti. Lens da bu durum üzerine oyuncuyu detaylı bir kontrole sokmuş ve oynamasına engel bir durumun olmadığını belirtmişti.

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