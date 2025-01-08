Kartal’ın gözü Ansu Fati’de

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar'ın Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı belirlendi. Kartal'ın, Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı. Güncel verilere göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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