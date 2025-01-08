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Fikir değiştirten performans! Perdomo Arda Güler’in formasını istedi

Real Madrid maçından önce eşinin Modric formasını istediğini belirten Mineralı futbolcu Perdomo, maç sırasında fikrini değiştirip attığı 2 golle maçın yıldızı olan Arda Güler’in formasını istedi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Fikir değiştirten performans! Perdomo Arda Güler’in formasını istedi

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    Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig ekibi Deportivo Minera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ettiği maçta, milli yıldızımız Arda Güler attığı 2 golle geceye damga vurmuştu. Hatta ev sahibi ekipte forma giyen Omar Perdomo maçın devre arasında milli yıldızdan formasını istemişti. Ancak konu ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mineralı futbolcu Perdomo'nun maçtan 1 gün önce verdiği röportajda, "Eşim Real Madrid taraftarı. Bana sipariş verdi ve Modric'in formasını istedi. Ondan formasını istemeye çalışacağım. Bu forma, eşime vereceğim güzel bir hediye olacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ancak maç başladığında işler değişti. Modric'in de süre aldığı maçta Perdomo fikrini değiştirerek Arda Güler'in formasını istedi.

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