Fikir değiştirten performans! Perdomo Arda Güler’in formasını istedi

Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig ekibi Deportivo Minera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ettiği maçta, milli yıldızımız Arda Güler attığı 2 golle geceye damga vurmuştu. Hatta ev sahibi ekipte forma giyen Omar Perdomo maçın devre arasında milli yıldızdan formasını istemişti. Ancak konu ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mineralı futbolcu Perdomo'nun maçtan 1 gün önce verdiği röportajda, "Eşim Real Madrid taraftarı. Bana sipariş verdi ve Modric'in formasını istedi. Ondan formasını istemeye çalışacağım. Bu forma, eşime vereceğim güzel bir hediye olacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ancak maç başladığında işler değişti. Modric'in de süre aldığı maçta Perdomo fikrini değiştirerek Arda Güler'in formasını istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN