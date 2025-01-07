Yeni rota Jaka Bijol: Fenerbahçe yönetimi stoper transferinde direksiyonu Serie A’ya kırdı!

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer için büyük çaba harcanıyor. Hem sol hem de sağ ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in ismi Kevin Danso ve Milan Skriniar ile anılıyordu.

4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Yönetim flaş bir hamle ile rotayı bir anda İtalya'da kırdı. Sportif direktör Mario Branco'nun Udinese formasını giyen Jaka Bijol için resmi temas sağladığı belirlendi.

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sloven yıldızla ilgili İtalyan kulübüyle bir ön görüşme yapıldığı ve kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade edildi. 2022 yılında CSKA Moskova'dan 4 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer olan Bjiol bu sezon 22 resmi maçta 1755 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı da verdi.

59 kez milli takım fomasını da giyen 25 yaşındaki savunmacının 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Udinese'nin ara transfer olmasından dolayı Bijol'u asla bırakmak istemediği ve bonservis bedelini de 25 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.