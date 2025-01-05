Yunus Akgün’den dört dörtlük performans

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken isimlerin başında gelen Yunus Akgün 61. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında da gol sevinci yaşayan Yunus arka arkaya 4. maçında da skora katkı sağlayarak kariyerinin en uzun serisini yaşadı.

Yıldız futbolcu söz konusu 4 maçta da asist yapmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışının ardından formayı sırtına geçiren ve Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan yetenekli kanat oyuncusu sezon genelinde ise 24 maçta 11 gol, 6 asiste ulaştı.