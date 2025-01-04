Zor hedef Danso! Fenerbahçe stoper bölgesi için büyük oynuyor

Becao ve Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı. Edinilen bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler'in, Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçtiği iddia edildi. Savunmaya önemli bir takviye yapmayı planlayan yönetim, piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Avusturyalı oyuncu için temaslara başladı. Sarı-Lacivertli yöneticilerin, 26 yaşındaki futbolcu için şartları zorladığı ve transferi bitirmek istediği belirtildi.

24 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe, performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Danso konusunda ısrarcı. Kariyerinde; Augsburg, Southampton ve Düsseldorf gibi takımlarda bulunan oyuncu, son olarak 2021-2022 sezonunda 5.5 milyon Euro bedelle Lens'e transfer olmuştu. Lens takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek Avusturyalı; 24 karşılaşmada da milli formayı giydi. Kevin Danso kariyerinde Ligue 1'de 110 karşılaşmaya çıkarken Bundesliga'da ise 41 maçta oynadı.