Georges Mikautadze: Henüz ayrılmayacağım

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Gürcü yıldız Georges Mikautadze dün açıklamalarda bulundu.

Mikautadze, "6 ay önce geldim. Henüz ayrılmayacağım. Cumartesi günü Montpellier ile oynayacağımız maça odaklandım. Başka yerde söylenenlere dikkat etmiyorum" diye konuştu.

Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı. Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer etti.