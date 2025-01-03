Fenerbahçe’de İrfan Can endişesi!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, transfer kıskacına girdi. Rennes'in 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Fransızlar'ın ocak ayında İrfan ile sezon sonu için sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü.

Kanarya'nın henüz sözleşmesini resmi olarak uzatmadığı tecrübeli oyuncunun, bedavaya ayrılacağı iddia ediliyor. Sarı-Lacivertliler'in başarılı kanadı, 2022 yılında Rennes'de oynanan Avrupa Ligi maçında 1 gol atmış ve takımının en etkili oyuncusu olmayı başarmıştı. Fransa Ligi ekibinin o tarihten beri İrfan Can Kahveci'yi yakından izlediği biliniyor. Sözleşmesi 30 Haz 2025 tarihinde bitecek tecrübeli futbolcu için Türkiye'deki kulüpler harekete geçemiyor. Bunun nedeni ise milli futbolcunun anlaşmasının bitmesine 6 aydan fazla bir süre var. Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de 21 kez sahaya çıkarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.