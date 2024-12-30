Kolo Muani heyecanı! Galatasaray yine gündemi sarsacak bir transfer için resmen masada

Ara transfer çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da gündem gitgide ısınıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.

LUIS ENRIQUE İLE KAVGALI!

Yönetim, PSG ve Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi bir süredir Kolo Muani ile anılıyordu. Yönetim, PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar resmi teklifini yaptı.

95 MİLYON EURO ÖDENDİ

PSG'nin yıldız futbolcunun 6 aylık maaşı olan 4 milyon Euro'nun Galatasaray tarafından karşılaşmasını istediği ancak yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirlendi. Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.