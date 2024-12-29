Al Shabab başkanı Mohamad Almunajem’in Fatih Terim’e söyledikleri gündem oldu!

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim'in başkanı ile karşılaşması gündem oldu. Kulüp hesaplarından yapılan paylaşımda Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem'in Fatih Terim'i işaret ederek 'Benden genç görünüyor' demesi dikkat çekti.

29 yaşındaki başkanın sözleri futbolseverleri şaşırttı. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak. 5 aylık sözleşmeye imza atan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak.