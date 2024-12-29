PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Al Shabab başkanı Mohamad Almunajem'in Fatih Terim'e söyledikleri gündem oldu!

Al Shabab’ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem’in 71 yaşındaki Fatih Terim ile buluşmasında söyledikleri sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Al Shabab başkanı Mohamad Almunajem’in Fatih Terim’e söyledikleri gündem oldu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim'in başkanı ile karşılaşması gündem oldu. Kulüp hesaplarından yapılan paylaşımda Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem'in Fatih Terim'i işaret ederek 'Benden genç görünüyor' demesi dikkat çekti.

    29 yaşındaki başkanın sözleri futbolseverleri şaşırttı. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak. 5 aylık sözleşmeye imza atan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!
    Beylikdüzü’nde Sarayköy Yapı Kooperatifi’nde ölüme davetiye! 27 yıllık binaya kaçak tadilat
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlama: 3 kişi tutuklandı
    İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
    Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı
    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın
    Başkan Erdoğan’dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı
    Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı
    Kuş uçuyor! Ebru Şallı’nın firari eşi Uğur Akkuş’un 7 milyonluk lüks arabası icrada satışa çıktı