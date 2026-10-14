Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve aklama soruşturması, kanalın arkasındaki mali ilişkilere uzandı. Savcılığın açıkladığı 14,4 milyon liralık rüşvet iddiası ve bağlantılı şirketlerdeki 30,3 milyar liralık işlem hacmi, soruşturmanın boyutunu ortaya koydu. Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından yeni karar, kanalın sosyal medya hesapları için geldi.

Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli! Altı platform listede. (Foto: AA)

ALTI PLATFORMDA ERİŞİM ENGELİ

Halk TV'ye ait YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesapları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi. Platformların kısa sürede kararı uygulaması bekleniyor.

EKRANIN ARKASINDAKİ PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi yakalandı. Halk TV'nin de aralarında bulunduğu bağlantılı şirketlere el konularak TMSF kayyum olarak atandı.

Halk TV’nin altı platformdaki hesabına 5651 sayılı Kanun kapsamında engelleme. (Foto: AA)

14,4 MİLYON LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Dosyada, belediye ihaleleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddiası yer aldı. Başsavcılık açıklamasında, ihale bedellerinin üzerinde yapılan ödemelerden elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait veya bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı belirtildi.

Halk TV’nin de aralarında bulunduğu şirketlere el konuldu! (Foto: AA)

30,3 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

MASAK incelemelerinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30,3 milyar lirayı aştığı bildirildi. Yüksek tutarlı yurt dışı transferleri ve beyan edilen gelirlerle malvarlığı edinimleri arasındaki uyumsuzluklar da dosyaya girdi. Halk TV'nin sahibine yönelik soruşturma, ekranın arkasındaki mali ilişkileri gündemin merkezine taşıdı.

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