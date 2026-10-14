Özgür Özel, De Volkskrant’ta Türk yargısını hedef aldı: İmamoğlu’nun diploma iptalini ve kurultay kavgasını Avrupa’ya taşıdı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın De Volkskrant gazetesinde yayımlanan makalesinde Türk yargısını hedef alarak Türkiye’yi bir kez daha Avrupa basınına şikayet etti. İmamoğlu’nun tutukluluğunu ve diploma iptalini siyasi mağduriyet söylemiyle aktaran Özel, üniversitenin açıkladığı usulsüz yatay geçiş gerekçesine yer vermedi. Kılıçdaroğlu ile yaşadığı koltuk kavgasını da makalesine taşıyan Özel, eski partisindeki kurultaya ilişkin mahkeme kararını “siyasi müdahale” olarak sundu.
Türkiye'deki siyasi tartışmaları yabancı basına taşımayı sürdüren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kez adresi Hollanda oldu. De Volkskrant gazetesinde yayımlanan makalesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk yargısını hedef alan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğundan eski partisindeki kurultay sürecine kadar birçok konuyu Avrupa kamuoyuna şikayet etti.
İmamoğlu hakkındaki adli süreçleri ve diploma iptalini siyasi mağduriyet söylemiyle aktaran Özel, eski partisindeki koltuk kavgasına ilişkin mahkeme kararını da "siyasi müdahale" olarak sundu.
YARGIYA "TARAFLI" SUÇLAMASI
Partisinin fon soruşturmasına ilişkin iddiaları bakanlıklar tarafından yalanlanan Özel, aynı süreç üzerinden Türkiye'yi Hollanda basınına şikayet etti. Fon krizinin siyasi sorumluluğunu iktidara yükleyen Özel, muhalefete yönelik adli süreçleri de siyasi müdahale olarak sundu.
Özel, iktidarın "taraflı bir yargı eliyle muhalefeti etkisiz hale getirmeyi seçti" ifadelerini kullandı.
Devletin usulsüzlük iddialarını soruşturup mağdur yatırımcılar için ödeme sürecini devreye soktuğunu görmezden gelen Özel, kendi partisinin soruşturmayı sulandıran açıklamalarına verilen yanıtları da aktarmadan Türk yargısını hedef aldı.
İMAMOĞLU DOSYASINI HOLLANDA BASININA TAŞIDI
Makalesinde Ekrem İmamoğlu'na geniş yer ayıran Özel, tutukluluk, diploma iptali ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerini sıraladı.
Özel, "Üniversite diploması iptal edilerek cumhurbaşkanı adaylığının önü kesilmeye çalışıldı; sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim engellendi." dedi.
Oysa İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yapılan yatay geçişin YÖK kararlarına ve mevzuat şartlarına aykırı olduğunu belirterek İmamoğlu'nun diplomasını 18 Mart 2025'te "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmişti. Karar, yalnızca İmamoğlu'nu değil, aynı kapsamda mezun olan toplam 28 kişiyi kapsıyordu.
Özel, üniversitenin açıkladığı usulsüz yatay geçiş gerekçesine yazısında yer vermeyip diploma iptalini adaylığı engelleme girişimi olarak sundu. İmamoğlu hakkındaki süreci bir kez daha siyasi mağduriyet söylemiyle Avrupa'ya taşıdı.
KURULTAY KARARINA DA "SİYASİ MÜDAHALE" DEDİ
Özel, eski partisinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı koltuk kavgasını da makalesine taşıdı. Görevden alınmasını ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesini anlatırken mahkeme kararını hedef aldı.
Özel, "Ben bunu muhalefeti zayıflatmayı ve bölmeyi amaçlayan siyasi bir müdahale olarak görüyorum." dedi.
Temmuz ayında 90 milletvekili arkadaşıyla Yeni Parti'yi kurduğunu belirten Özel, muhalefetin kendi içindeki iktidar mücadelesini de Türkiye'ye yönelik suçlamalarına ekledi. Kılıçdaroğlu ile yollarının ayrılmasına uzanan parti içi hesaplaşmayı, Avrupa'ya siyasi müdahale söylemiyle aktardı.
AVRUPA'YA ŞİKAYETİN İLK ÖRNEĞİ DEĞİL
Özel'in yabancı basın üzerinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını Takvim daha önce de gündeme getirmişti.
Takvim'in 30 Nisan 2025 tarihli haberinde, Özel'in Euronews'e yaptığı açıklamalarda Avrupa'dan gelen desteği yetersiz bulduğu aktarılmıştı. Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yaklaşımını da eleştirerek Avrupa ülkelerinden daha güçlü tepki beklediğini dile getirmişti.
18 Aralık 2025 tarihli haberde ise Brüksel'deki Avrupa Sosyalist Partisi liderler toplantısında yaptığı konuşma yer almıştı. Özel, Avrupa'daki siyasi ortaklarının iktidara geldiklerinde Türkiye konusunda çekingen davrandıklarını savunmuş, İngiltere İşçi Partisi'nin Erdoğan'la ilişkisine itiraz etmişti.
Takvim'in 2 Haziran 2026 tarihli haberinde de Özel'in Newsweek için kaleme aldığı yazı ele alınmıştı. Özel, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri Avrupa ve NATO'nun güvenliğiyle ilişkilendirerek tartışmayı uluslararası alana taşımıştı.
Euronews açıklamalarından Brüksel'deki konuşmasına, Newsweek yazısından Hollanda basınındaki son makalesine uzanan çizgide Özel, Türkiye'deki siyasi mücadelesini yabancı kamuoyuna taşımayı sürdürüyor. Son yazısında bu yaklaşımın merkezine bir kez daha Türk yargısına yönelik suçlamalarını yerleştirdi.
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