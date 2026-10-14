Türkiye'deki siyasi tartışmaları yabancı basına taşımayı sürdüren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kez adresi Hollanda oldu. De Volkskrant gazetesinde yayımlanan makalesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk yargısını hedef alan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğundan eski partisindeki kurultay sürecine kadar birçok konuyu Avrupa kamuoyuna şikayet etti. İmamoğlu hakkındaki adli süreçleri ve diploma iptalini siyasi mağduriyet söylemiyle aktaran Özel, eski partisindeki koltuk kavgasına ilişkin mahkeme kararını da "siyasi müdahale" olarak sundu.





YARGIYA "TARAFLI" SUÇLAMASI Partisinin fon soruşturmasına ilişkin iddiaları bakanlıklar tarafından yalanlanan Özel, aynı süreç üzerinden Türkiye'yi Hollanda basınına şikayet etti. Fon krizinin siyasi sorumluluğunu iktidara yükleyen Özel, muhalefete yönelik adli süreçleri de siyasi müdahale olarak sundu. Özel, iktidarın "taraflı bir yargı eliyle muhalefeti etkisiz hale getirmeyi seçti" ifadelerini kullandı. Devletin usulsüzlük iddialarını soruşturup mağdur yatırımcılar için ödeme sürecini devreye soktuğunu görmezden gelen Özel, kendi partisinin soruşturmayı sulandıran açıklamalarına verilen yanıtları da aktarmadan Türk yargısını hedef aldı.