Özel, fonların alım satım işlemlerine müdahale etmediğini savunurken manipülasyon suçlamalarını reddetti. Ancak herhangi bir menfaat elde etmediklerini ileri sürdüğü işlemlerle ilgili 28 Eylül'de ödeme yaparak etkin pişmanlığa başvurduğunu da anlattı. Sabah'ın haberine göre, Erdin Özel ifadesinde 300 milyar TL'lik çıkış talebinin ardından yaşanan temerrüdü, haberlerin oluşturduğunu iddia ettiği korkuya, likidite sıkıntısına ve saklama kuruluşlarının ödeme yapmamasına bağladı.

"Öncelikle manipülasyon suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Hisse fiyatını yapay biçimde yükseltmek, alıcı varmış gibi görüntü oluşturmak veya gün sonu fiyatını değiştirmek amacıyla talimat vermedim. Böyle bir amaçla yapılan toplantıya katılmadım. Fonların alım satım emir sisteminde kullandığım kullanıcı adı ve şifrem yoktu. Fiyat veya alım miktarı yönünde talimat vermedim."

İfadesinin başında Tera Portföy bünyesindeki fonların alım ve satım işlemlerine müdahale etmediğini öne süren Özel, fonların emir sisteminde kullanıcı adı ve şifresinin bulunmadığını söyledi. Hisse fiyatlarını veya alım miktarlarını belirlemek üzere talimat vermediğini savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Erdin Özel, ifadesinde “Manipülasyon yapmadık” dedi.

ALIMLARI ARAŞTIRMA RAPORLARIYLA SAVUNDU

Tera Portföy'de alım satım kararlarının tek bir kişinin fikri, yönlendirmesi, emri veya talimatıyla alınmadığını ileri süren Özel, bütün alımların araştırma raporlarına dayandığını belirtti. Savcılığın bu raporları ve çalışma sürecine ilişkin bilgileri kurumdan isteyebileceğini söyleyen Özel, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün alımların araştırma raporu bulunmaktadır. Bu raporlar ve bu raporların dayanağını oluşturan çalışma disiplinini gösteren bilgiler sayın savcılığınız tarafından kurumdan talep edilebilir. Dolayısıyla bu kadar profesyonel bir sistemin herhangi bir kişinin talebi, talimatı veya emri uyarınca kişi bazlı dışına çıkılması mümkün değildir."

BASKI VE KURGUYA KARŞI İSTİFA SAVUNMASI

Görev yaptığı dönemdeki bütün alımlarda kurum disiplinine uyulduğunu iddia eden Özel, yatırım kararlarına yönelik bir baskı ya da kurgu bulunması halinde görevini bırakacağını ve ilgili yerlere bildirimde bulunacağını söyledi:

"Aksi bir durum olsaydı, yani yatırım ve pay alımlarına ilişkin herhangi bir kişinin bir baskısı, talimatı veya kurgusu olsaydı görevimden istifa eder, bu durumu ilgili yerlere de bildirirdim"

ÖZATA ALIMLARINDA KAP DUYURULARINI İŞARET ETTİ

ÖZATA hissesindeki alımları da aynı kurumsal sistem ve çalışma disiplini üzerinden savunan Özel, araştırma raporlarında Özata Denizcilik'in işlemlerinin ve aldığı yeni işlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularının bulunduğunu belirtti.

Şirketin yeni iş ilişkileri ile ana ortağın pay dönüşümüne ilişkin açıklamasını gündeme getiren Özel, şunları söyledi:

"Yanlış hatırlamıyorsam şirket Temmuz ayında 4,5 milyon dolara yakın yeni iş ilişkisi yayımladı KAP'ta. Şirketin değeri artmaya devam etti. Ardından 11 Eylül 2026 tarihinde ana ortak Ataşehir Denizcilik tarafından 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için süreç başlatıldığı açıklandı."

Özel, 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ilişkin açıklamanın, piyasada yüksek miktarlı potansiyel arz beklentisi oluşturduğunu düşündüğünü ifade etti.