Tera Portföy soruşturmasında Erdin Özel “Manipülasyon yapmadık” dedi: Etkin pişmanlığa başvurdu, fon krizinde basını suçladı
Fon soruşturmasında Erdin Özel’in ifadesi ortaya çıktı. Manipülasyon suçlamasını reddeden Özel, 28 Eylül’de ödeme yaparak etkin pişmanlığa başvurduğunu anlattı. 300 milyar TL’lik çıkış talebinin ardından yaşanan ödeme krizinde ise basını ve saklama kuruluşlarını suçladı.
Özel, fonların alım satım işlemlerine müdahale etmediğini savunurken manipülasyon suçlamalarını reddetti. Ancak herhangi bir menfaat elde etmediklerini ileri sürdüğü işlemlerle ilgili 28 Eylül'de ödeme yaparak etkin pişmanlığa başvurduğunu da anlattı. Sabah'ın haberine göre, Erdin Özel ifadesinde 300 milyar TL'lik çıkış talebinin ardından yaşanan temerrüdü, haberlerin oluşturduğunu iddia ettiği korkuya, likidite sıkıntısına ve saklama kuruluşlarının ödeme yapmamasına bağladı.
500 BİN TL GELİR BİLDİRDİ, EMİR SİSTEMİNE ERİŞİMİNİ REDDETTİ
İfadesinin başında Tera Portföy bünyesindeki fonların alım ve satım işlemlerine müdahale etmediğini öne süren Özel, fonların emir sisteminde kullanıcı adı ve şifresinin bulunmadığını söyledi. Hisse fiyatlarını veya alım miktarlarını belirlemek üzere talimat vermediğini savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle manipülasyon suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Hisse fiyatını yapay biçimde yükseltmek, alıcı varmış gibi görüntü oluşturmak veya gün sonu fiyatını değiştirmek amacıyla talimat vermedim. Böyle bir amaçla yapılan toplantıya katılmadım. Fonların alım satım emir sisteminde kullandığım kullanıcı adı ve şifrem yoktu. Fiyat veya alım miktarı yönünde talimat vermedim."
ALIMLARI ARAŞTIRMA RAPORLARIYLA SAVUNDU
Tera Portföy'de alım satım kararlarının tek bir kişinin fikri, yönlendirmesi, emri veya talimatıyla alınmadığını ileri süren Özel, bütün alımların araştırma raporlarına dayandığını belirtti. Savcılığın bu raporları ve çalışma sürecine ilişkin bilgileri kurumdan isteyebileceğini söyleyen Özel, savunmasını şöyle sürdürdü:
"Bütün alımların araştırma raporu bulunmaktadır. Bu raporlar ve bu raporların dayanağını oluşturan çalışma disiplinini gösteren bilgiler sayın savcılığınız tarafından kurumdan talep edilebilir. Dolayısıyla bu kadar profesyonel bir sistemin herhangi bir kişinin talebi, talimatı veya emri uyarınca kişi bazlı dışına çıkılması mümkün değildir."
BASKI VE KURGUYA KARŞI İSTİFA SAVUNMASI
Görev yaptığı dönemdeki bütün alımlarda kurum disiplinine uyulduğunu iddia eden Özel, yatırım kararlarına yönelik bir baskı ya da kurgu bulunması halinde görevini bırakacağını ve ilgili yerlere bildirimde bulunacağını söyledi:
"Aksi bir durum olsaydı, yani yatırım ve pay alımlarına ilişkin herhangi bir kişinin bir baskısı, talimatı veya kurgusu olsaydı görevimden istifa eder, bu durumu ilgili yerlere de bildirirdim"
ÖZATA ALIMLARINDA KAP DUYURULARINI İŞARET ETTİ
ÖZATA hissesindeki alımları da aynı kurumsal sistem ve çalışma disiplini üzerinden savunan Özel, araştırma raporlarında Özata Denizcilik'in işlemlerinin ve aldığı yeni işlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularının bulunduğunu belirtti.
Şirketin yeni iş ilişkileri ile ana ortağın pay dönüşümüne ilişkin açıklamasını gündeme getiren Özel, şunları söyledi:
"Yanlış hatırlamıyorsam şirket Temmuz ayında 4,5 milyon dolara yakın yeni iş ilişkisi yayımladı KAP'ta. Şirketin değeri artmaya devam etti. Ardından 11 Eylül 2026 tarihinde ana ortak Ataşehir Denizcilik tarafından 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için süreç başlatıldığı açıklandı."
Özel, 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ilişkin açıklamanın, piyasada yüksek miktarlı potansiyel arz beklentisi oluşturduğunu düşündüğünü ifade etti.
MANİPÜLASYONU REDDETTİ, ETKİN PİŞMANLIĞA BAŞVURDU
ÖZATA hissesinde kurum veya şahıs olarak manipülatif işlem yapmadıklarını savunan Özel, söz konusu işlemlerden herhangi bir menfaat elde etmediklerini ileri sürdü.
Buna rağmen avukatına danışarak etkin pişmanlığa başvurduğunu anlatan Özel, lehe hükümlerden yararlanmak amacıyla 28 Eylül'de Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında ilgili tutarı ödediğini söyledi. Özel, bu başvurunun herhangi bir kabul anlamına gelmediğini savundu.
TRHOL İÇİN DEĞER VE BEKLENTİ YATIRIMI SAVUNMASI
Savcılık ifadesinde TRHOL hissesindeki işlemleri de anlatan Özel, Tera Portföy'ün yatırım kararlarında araştırma ve beklentinin öncelikli olduğunu ileri sürdü. Bu hisseye yapılan yatırımlarla olumlu bir yön oluşacağının öngörüldüğünü belirten Özel, yatırımcıların fon raporları ve KAP duyurularıyla bilgilendirildiğini söyledi:
"Bu hissede Tera Portföy olarak kurumsal anlamda yatırımların yapılmasıyla pozitif bir yön alınacağı öngörüldüğü için yatırım yapılmış ve gerekli bilgilendirmeler fon raporu ve KAP duyurularıyla yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Bu hissede de hiçbir şekilde manipülatif işlemimiz olmamıştır. Aksine Tera Portföy değer yatırımı ve beklenti yatırımı yapmıştır"
300 MİLYARLIK ÇIKIŞTA HABERLERİ VE SAKLAMA KURULUŞLARINI HEDEF ALDI
Tera Portföy'ün daha önce fon yönetimindeki ödemelerini temerrüde düşmeden yerine getirdiğini öne süren Özel, son süreçte yaşanan ödeme krizini anlatırken gazetecilerin haberlerini ve saklama kuruluşlarını hedef aldı.
Yatırımcıların 300 milyar TL tutarında çıkış talebinde bulunduğunu söyleyen Özel, ödeme yükümlülüğünün zamanında yerine getirilememesi anlamına gelen temerrüdün, ilgili kuruluşların ödeme yapmaması nedeniyle yaşandığını iddia etti:
"Son yaşanan olay bakımından piyasadaki medya algısı, gazeteciler tarafından yapılan haberler ve bunların doğal bir sonucu olarak yatırımcılar nezdindeki korku sonrasında yaşanan likidite sıkıntılarının yansıması nedeniyle 300 milyar TL tutarında çıkış talebi gelmiştir. Aynı gün ilgili saklama ve operatör kuruluşuna ödeme emrinin fon yöneticisi tarafından verilmiştir. Ancak ilgili saklama ve operatör kuruluşlarının, son yönetim ikiliminin talebine rağmen ödemeyi yapmadığı anlaşılmış ve bu durum nedeniyle zorunlu olarak temerrüt yaşanmıştır"
TELEGRAM HESAPLARINI GÜNDEME GETİRDİ
Kurumun yatırımlarının oluşturduğu olumlu etkilerin manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Özel, kendi adına Telegram hesapları açılmaya çalışıldığını da söyledi. Bu girişimleri öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özel, manipülasyonu engellediklerini ileri sürdü:
"Görülecektir ki biz manipülasyon yapmadık, aksine manipülasyonu engellemeye çalıştık ve engelledik şikâyet ederek. Buna rağmen manipülasyonla suçlanmamız kabul edilemez."
DÖRT YABANCI FON VE YAHYA SUNA SORULDU
Savcılık, Özel'e Aurelius, Rubellus, Shield ve Spectra isimli yabancı fonlar ile Yahya Suna hakkındaki bilgilerini de sordu.
Yahya Suna'nın Avusturya vatandaşı olduğunu belirten Özel, Suna'nın İsviçre ve Avusturya'da yaşadığını, sık sık Türkiye'ye geldiğini söyledi. Sorulan yabancı fonların Suna'ya ait olduğunu ifade eden Özel, şu açıklamayı yaptı:
"Halka arzlardan yabancı olarak hisse alır. Piyasadaki büyük yabancı fonu olan Türk yatırımcılardandır"
PSI FONUNDA LÜKSEMBURG VE HALKA ARZ BAĞLANTISI
Özel'e PSI isimli fon ve bu fonla bağlantılı kişilerle irtibatı olup olmadığı da soruldu. PSI'ın bildiği kadarıyla Lüksemburg'da kurulu olduğunu söyleyen Özel, fonun Türkiye'de yabancı yatırımcı kategorisinde sınıflandırıldığını ve halka arzlara katıldığını belirtti.
Fonla Erol Demirbaş olarak hatırladığı bir yatırımcı üzerinden iletişim kurduklarını anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğim kadarıyla Tera'nın yapmış olduğu halka arzlara da katıldı. Erol Demirbaş olarak hatırladığım bir yatırımcı üzerinden irtibattaydık. Yabancı görünümünde halka arzlardan hisse almaktadır"
DEMİRBAŞ İÇİN GÖKALP VE ÇEVİK İSİMLERİNİ VERDİ
Savcılık, Erol Demirbaş'ın Türkiye'de irtibatlı olduğu başka kişilerin bulunup bulunmadığını da sordu. Özel, Demirbaş'ın armatör olduğunu bildiğini, borsadaki büyük isimlerle tanıştığını duyduğunu söyledi. Namık Kemal Gökalp ve Enver Çevik'in isimlerini de veren Özel, şöyle konuştu:
"Bildiğim kadarıyla armatördür kendisi. Borsadaki bütün büyüklerle tanıştığını duydum. Özellikle Namık Kemal Gökalp ve Enver Çevik'le de ilişkisi olduğunu duydum."