Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "dini simge" gerekçesiyle mahkeme başkanı ve üye hakimi reddetmeye çalışan avukat Alperen Demirdiş'in yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI" SIĞINAĞI

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Alperen Demirdiş, üzerine atılı suçlamaları reddederek ifadelerinin "savunma dokunulmazlığı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. İddianamedeki "zarar unsuru" netleşmeden detaylı savunma yapamayacağını öne süren Demirdiş ve avukatı beraat talebinde bulundu.

Ancak mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması amacıyla süre vererek duruşmayı 22 Ekim tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: CMK'DA YERİ OLMAYAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Skandal olay, 14 Mayıs 2024 tarihinde Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir uyuşturucu davasında yaşandı. Sanık avukatı Demirdiş, başörtülü mahkeme başkanı ve üyesini işaret ederek, "T.C. laik bir devlettir. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; başörtüsünün 5271 sayılı CMK'nın 22 ve 24. maddelerinde sayılan "hakimin reddi" halleri arasında yer almadığı vurgulandı. Avukat Demirdiş hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.