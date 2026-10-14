Mehmet Şimşek'ten eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni: Görevi kötüye kullanma iddiaları incelenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Savcılığın izin talebinde, Gönül’ün denetim sorumluluğunu yerine getirmediğine ilişkin emareler bulunduğu belirtilmişti.
Fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yeni bir aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucunda Gönül hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi.
SAVCILIK 30 EYLÜL'DE İZİN İSTEMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etmişti.
Bu talep üzerine Bakan Şimşek, ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Teftiş Kurulunu görevlendirmişti. İncelemenin ardından soruşturma izni verildi.
DENETİM SORUMLULUĞU DOSYADA
Savcılığın yazısında, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkileri ile görev sorumluluğunu yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğu belirtilmişti.
SPK'nın yatırımcı haklarını korumak, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve piyasa hareketlerini gözetmekle yükümlü olduğu vurgulanmıştı. Fonların, hisselerde ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığının takip edilmesinin de Kurulun temel görevleri arasında bulunduğu kaydedilmişti.
FONLARLA HİSSELERİN BAĞLANTISI İNCELENİYOR
Yazıda, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerdeki manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın sürdürüldüğü aktarılmıştı.
Bu kapsamda, hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği; fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı belirtilmişti.
Dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiği bildirilmişti.
OLAĞAN DIŞI KAZANÇLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Savcılığın yazısında; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekilmişti.
Bazı fonların, benzer faaliyet ve yatırım stratejilerine sahip fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı belirtilmişti. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yöneldiği, ancak bazılarının yatırımlarının karşılığını ve hatta ana paralarını dahi alamadığı kaydedilmişti.
SPK RAPORLARIYLA SUÇ DUYURULARI YAPILMIŞTI
Yazıda ayrıca, SPK'nın 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif işlemlere ilişkin raporlar hazırladığı ve bu raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunduğu bilgisine yer verilmişti.