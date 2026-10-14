Fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yeni bir aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucunda Gönül hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi.

Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni verdi. (Foto: AA)

SAVCILIK 30 EYLÜL'DE İZİN İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etmişti.

Bu talep üzerine Bakan Şimşek, ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Teftiş Kurulunu görevlendirmişti. İncelemenin ardından soruşturma izni verildi.

DENETİM SORUMLULUĞU DOSYADA

Savcılığın yazısında, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkileri ile görev sorumluluğunu yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğu belirtilmişti.

SPK'nın yatırımcı haklarını korumak, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve piyasa hareketlerini gözetmekle yükümlü olduğu vurgulanmıştı. Fonların, hisselerde ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığının takip edilmesinin de Kurulun temel görevleri arasında bulunduğu kaydedilmişti.